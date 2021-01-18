DAÜ mezunlarına yüksek lisans program kayıtlarında yüzde 15 indirim imkanı sağlanacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak olan DAÜ mezunlarına öğrenim ücretlerinde yüzde 15 indirim uygulayacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre DAÜ, Güz Dönemi başından itibaren başlatmış olduğu yüzde 15 indirim uygulaması ile mezunlarının gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

DAÜ’nün lisansüstü programları, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) tarafından koordine edilerek, yürütülüyor.

ULUSOY: “YÖK TARAFINDAN ONAYLI 102 LİSANSÜSTÜ PROGRAM”

DAÜ LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, ilk lisansüstü mezununu 1991 yılında veren DAÜ LEÖAE’nün günümüzde 6 binin üzerinde mezunu olduğunu belirtti.

Ulusoy, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı 21 doktora, 46 tezli yüksek lisans, 32 tezsiz yüksek lisans ve 3 uzaktan eğitim ile yürütülen yüksek lisans programı olmak üzere toplam 102 aktif programları olduğunu kaydetti.

Lisansüstü programlarının tümünün YÖK tarafından onaylı olmasının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ulusoy, DAÜ mezunlarının kolay iş bulma avantajlarının olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Ulusoy, lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin eğitimlerine devam ederek, yüksek lisans ile hayata daha güçlü ve donanımlı bir şekilde devam etmelerini de önerdi.

Lisansüstü programlar, burs olanakları ve öğrenim ücretleri hakkında detaylı bilgiye +90 392 630 11 57 numaralı telefondan, [email protected] adresli e-postadan veya https://grad.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Lisansüstü program başvuruları, Online Başvuru Sistemi (https://applyonline.emu.edu.tr/grad) üzerinden yapılıyor.