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DAÜ Mezuniyet Töreni yapıldı

DAÜ Mezuniyet Töreni yapıldı

02 Temmuz 2019 Salı 11:01
DAÜ Mezuniyet Töreni yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı mezuniyet töreni, DAÜ TV aracılığıyla internet ortamında tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.

Bu kapsamda düzenlenen törene; Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcileri Ahmed Mohammed Monguno ve Augustine Uche-Chukwu, Bologna Üniversitesi Rektör Temsilcisi ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Luca Mezzetti, YÖDAK Kurul Üyesi Hasret Balcıoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, akademik personel ve 450’yi aşkın lisansüstü mezun ile aileleri katıldı.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri Burcu Arıkel (keman) ve Zehra Türkseven (piyano) klasik müzik dinletişi sundu.

Müzik dinletisinin ardından, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans Mezunlarını temsilen DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Programı Mezunu Ayşe Gürer bir konuşma yaptı.

DAÜ’den mezun olmaktan dolayı onur ve gurur duyduklarını ifade eden Gürer, yüksek lisansın çok zorlu bir yolculuk ve emeğin ürünü olduğuna işaret ederek, insanlığa ve bilime katkıda bulunacaklarını aktardı.

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2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Doktora Mezunları’nı temsilen konuşma yapan İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Finans Bölümü Doktora Programı Mezunu Alexander Zabolotkov da, DAÜ’nün dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, ailelere ve akademisyenlere bu anlamlı günde sevinçlerine ortak oldukları için tüm mezun arkadaşları adına teşekkür etti.

Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam,  “Bugün itibarı ile ilgili olduğunuz bilim dalında belirli bir derinliğe ve düşünce yoğunluğuna ulaşmış bulunuyorsunuz. Bu meziyetler sizleri daha da ileriye taşıyacak ve sorgulamalarınızı çok daha güçlü yapmanızı sağlayacaktır” dedi.

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, doktora program mezunlarının diplomalarını almasıyla devam etti.

Törende doktora mezunlarının tez danışmanlarına ve eş tez danışmanlarına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi de takdim edildi.

Kendisi de aynı zamanda tez danışmanı olan Prof. Dr. Necdet Osam’a ise plaketi YÖDAK Kurul Üyesi Hasret Balcıoğlu tarafından verildi.

DAÜ -  Bologna Üniversitesi “Karşılaştırmalı Hukuk” Ortak Hukuk Yüksek Lisans Programı’ndan  mezun olan öğrencilere diplomalarını Bologna Üniversitesi Rektör Temsilcisi ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Luca Mezzetti verdi.

Yüksek lisans mezunlarına diplomalarının takdiminin ardından tören, öğrencilerin keplerini havaya atması ve aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Son Güncelleme: 02.07.2019 15:01
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