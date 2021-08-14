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DAÜ Lisansüstü Program başvuruları 15 Eylül'e kadar yapılabilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor. 

14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:15
DAÜ Lisansüstü Program başvuruları 15 Eylül'e kadar yapılabilecek

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvuruları, 15 Eylül  Çarşamba gününe kadar, https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linkinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilebilecek.
DAÜ’nün lisansüstü programları için çok sayıda burs imkanı da sunduğu kaydedilen açıklamada, DAÜ mezunlarının yüksek lisans programlarına yapacakları yeni kayıtlarda %15 öğrenim ücreti indirimi alacağı belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti veya üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik, lisansüstü DAÜ programlarında %100 ve %50’lik burs olanakları bulunduğu da ifade edildi.

BURS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS
Açıklamada şu bilgiler de verildi:

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“DAÜ yüksek lisans programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yapan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden 1 kişiye %100, 2 kişiye de %50 lisansüstü öğrencim bursu verilecek. DAÜ doktora programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yapan Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerden 1 kişiye %100 veya 2 kişiye %50 lisansüstü öğrenim bursu veriliyor. 
Öğrenci adayları, lisansüstü program online başvuru formu üzerinde burs taleplerini belirtebiliyor. Başvuru formuna https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linki üzerinden ulaşılabiliyor. DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, başvuruların burs açısından dikkate alınabilmesi için en geç 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Burs başvuru sonuçları 21 Eylül 2021 Salı günü, DAÜ’nün www.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden ilan edilecek”.
DAÜ’nün lisansüstü programlarına sağlanan burs imkanlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://grad.emu.edu.tr/tr/ucretler/burslar linkinden, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün 0392 630 11 57 numaralı telefonundan ya da [email protected] adresli e-postasından ulaşılabilir.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2021 12:25
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