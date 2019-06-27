DAÜ-KOOP yeni binası hizmete girdi

DAÜ-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kavaz açılış konuşmasında, “Kooperatifimizin ofis açılışını gerçekleştiriyoruz, büyüyen sadece ofisimiz değil aslında verdiğimz hizmetleri, kalitesini arttırdıktan sonra geldiğimiz noktada değerli üyelerimize hizmet verme ihtiyacı oldu. DAÜ Rektörlüğüne başvurduk Rektörümüze ve Vakıf Başkanımıza teşekkür ediyorum destekleri için yeni ofisimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından plaket takdim edildi. Kurdele kesiminin ardından DAÜ-KOOP yeni binası hizmete girdi. (MHA)