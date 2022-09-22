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DAÜ - KOOP Ltd. yeni yönetim kurulu belirlendi yeni başkan Derviş Ekşici

22 Eylül 2022 Perşembe 17:04
DAÜ - KOOP Ltd. yeni yönetim kurulu belirlendi yeni başkan Derviş Ekşici

Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi Ltd. (DAÜ-KOOP Ltd.) yeni Yönetim Kurulu 22 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile belirlendi. Genel Kurul sonucunda DAÜ-KOOP Ltd.’in Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Ekşici olarak seçilirken, Yönetim Kurulu Üyeleri Ulaş Gökçe, Erdal Altun, Doç. Dr. Hamit Caner, Sami Ömer, Buğu Sümen Çohar, ve Ekrem Cengizoğlu oldu. Öte yandan DAÜ-KOOP Ltd. Denetleme Kurulu Üyeleri ise Ahmet Tahsiner, Mehmet Tolgay, Ali Akın, A. Seda Kansu Yorulmaz ve Gönül Komili olarak belirlendi.

DAÜ-KOOP Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Ekşici Üniversite tarihinde ilk kez her kesimden üyenin buluştuğu bir yönetim kurulu oluşturduklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“1993 yılında DAÜ çalışanları tarafından kurulan ve bir yardımlaşma ve dayanışma kooperatifi olan DAÜ-KOOP Ltd.’in yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleri 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul ile belirlenmiştir. Üniversite tarihinde ilk kez her kesimden personelimizin üye olduğu bir yapı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. DAÜ-KOOP kurulduğu günden bu güne büyük başarılara imza atmış, hizmet ağını sürekli geliştirmiş ve bugün geldiği noktada 1000’den fazla faal üyesi ve 3000 kişiye ulaşan hizmet ağı ile her geçen gün büyüyen dev bir kuruluş haline gelmiştir. Bugünden sonra da Yeni Yönetim Kurulu olarak önce hizmet anlayışı ile özelde DAÜ personeline ve genelde ise tüm Gazimağusa ve KKTC halkına en iyi şekilde hizmet vermeye, yeni projeler üretmeye, kooperatifçilik anlayışına yenilikler getirmeye ve de üyelerimiz ve Üniversitemiz için yararlı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerimizi can-ı gönülden kutlar, DAÜ-KOOP Ltd. için hizmet vermiş olan geçmiş yönetim kurulu başkanlarına ve üyelerine kooperatifimizin gelişimi için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunar, yeni dönemin hepimiz ve Üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”       

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