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(DAÜ KENT-AG) ve MASDER tarihi çevre farkındalık etkinliği düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü dolayısıyla “Evimize/Kentimize Dışardan Bakmak: Mağusa Suriçi’nde Gözü Rahatsız Edenler!” ana temalı fotoğraf belgeleme, sergi ve söyleşi üçlemesini kapsayan bir tarihi çevre farkındalık etkinliği düzenledi. 

25 Nisan 2021 Pazar 12:00
(DAÜ KENT-AG) ve MASDER tarihi çevre farkındalık etkinliği düzenledi
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Konuya ilişkin DAÜ KENT-AG ve MASDER tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council of Monuments and Sites) - ICOMOS örgütünün öncülüğünde, kültür varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin oluşturulmasına/artırılmasına katkı koymak amacıyla, tüm dünyada her yıl 18 Nisan tarihinde kutlanmakta olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’nün 2021 yılı teması, Birleşmiş Milletlerin 2030 Yeni Kentsel Gündem ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SDGs) da atıfta bulunmak üzere, ‘Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilik İçeren Gelecekler’ olarak kurgulanmıştır.” 

SERGİ AÇILIŞI VE SÖYLEŞİ 

DAÜ KENT-AG ve MASDER iş birliğinde düzenlenen bu etkinlikle Gazimağusa gibi çok özel bir tarihi kent içinde yaşıyor olmanın değerinin vurgulanması, bu değeri korumanın önemi ile ilgili farkındalığın artırılması hedeflendiği belirtildi.

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Etkinliğin Gazimağusa Suriçi’nin BM’nin “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SDG11)” hedefi kapsamında, daha sürdürülebilir bir tarihi kent olması ve sürdürülebilir bir topluluğun burada ikametinin sağlanması amaçladığı kaydedildiği, böylece; kentteki problemlerin ortaya konması, gündeme getirilmesi ve tartışılması sağlandığı ifade edildi. 

Katılımcıların ilettiği fotoğraflardan oluşturulan bir seçki, sosyal medya üzerinden dijital olarak ve MASDER binası bahçesinde, 17 Nisan Cumartesi günü, saat 10.00’da açılan bir sergide kamuoyu ile paylaşıldı.

Aynı gün saat 11.00’de MASDER Başkanı Rifat Yalınç’ın açılış konuşmasıyla başlayan söyleşi, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in belediyenin Gazimağusa Suriçi ile ilgili devam etmekte olan ve planlanan etkinlikleri aktardığı konuşmasıyla devam etti. 

12.00’de DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer’in sergilenen fotoğraflar üzerinden Gazimağusa Suriçi ve tarihi dokusunda mevcut bulunan sorunları yorumladığı söyleşi ise, fotoğraf sanatçılarının ve MASDER üyelerinin de katılımı ile gerçekleşti. 

Etkinlik, MASDER’in Suriçi’nde yer alan binasının bahçesinde ve pandemi koşullarına uygun koşullarda gerçekleştirildi.


 

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Son Güncelleme: 25.04.2021 12:20
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