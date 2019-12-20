banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111009
ALTIN
281.492
DOLAR
5.9143
STERLİN
7.7088
EURO
6.5669
Ani ölüm: 52 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

DAÜ kanser hastası çocuklar yararına konser gerçekleştirdi

DAÜ kanser hastası çocuklar yararına konser gerçekleştirdi

20 Aralık 2019 Cuma 13:41
DAÜ kanser hastası çocuklar yararına konser gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi”nde dün akşam ”Bir Bağış Bir Umut” sloganıyla, Kanser hastaları yararına konser düzenlendi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi öncülüğünde kanser hastaları yararına başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan 20’şer TL’lik bağışlar kanser hastalarına umut olurken, kampanya kapsamında bu akşam DAÜ Atatürk Meydanı’nda bir de konser gerçekleştirildi.

banner317
DAÜ tarafından kanser hastalarına umut olmak amacıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde ülkemiz sanatçılarının destek verdiği bir konser düzenlendi.

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dayanışma konserinde çocuklara umut olmak amaçlandı.

Ülkemizin birbirinden değerli sanatçıları ile gruplarından Grup Rast, Oğulcan Başarı, Passnote, Voice of Cyprus, Dilara Ferit, Desibel, Grup Otantik, DJ Haşim Volkan, DJ Bouncer ve DJ Ümit Akdeniz sahne aldı.

Gecede ülkemizin birbirinden değerli genç nesil sanatçıları şarkılarını çocuklar için hep bir ağızdan söylediler. Gece çerçevesinde çeşitli yiyecek standları da kurularak satışlar yapıldı, bu sayede de kampanyaya destek verildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiKanser Hastası çocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cypfruvex İşletmecilik Ltd’den limon üreticilerine duyuru…
Cypfruvex İşletmecilik Ltd’den limon üreticilerine duyuru…
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
TAK 46. yaşını pasta keserek kutladı
TAK 46. yaşını pasta keserek kutladı
Tak’ın 46. Kuruluş Yıldönümü…uluçay, Tak Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti
Tak’ın 46. Kuruluş Yıldönümü…uluçay, Tak Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti
Sır olay... Anne uçuruma yuvarlandı bebeği evde ölü bulundu
Sır olay... Anne uçuruma yuvarlandı bebeği evde ölü bulundu
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
Yeni Ab Burs Programı, Kıbrıslı Öğrencileri Uwc Mostar Uluslararası Okulunda Bir Araya Getiriyor
Yeni Ab Burs Programı, Kıbrıslı Öğrencileri Uwc Mostar Uluslararası Okulunda Bir Araya Getiriyor
Cumhuriyet Meclis Başkanı Uluçay, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov İle Görüştü
Cumhuriyet Meclis Başkanı Uluçay, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov İle Görüştü
KSTU Yödak’ı ziyaret etti
KSTU Yödak’ı ziyaret etti
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim