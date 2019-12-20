DAÜ kanser hastası çocuklar yararına konser gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi”nde dün akşam ”Bir Bağış Bir Umut” sloganıyla, Kanser hastaları yararına konser düzenlendi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi öncülüğünde kanser hastaları yararına başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan 20’şer TL’lik bağışlar kanser hastalarına umut olurken, kampanya kapsamında bu akşam DAÜ Atatürk Meydanı’nda bir de konser gerçekleştirildi.

DAÜ tarafından kanser hastalarına umut olmak amacıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde ülkemiz sanatçılarının destek verdiği bir konser düzenlendi.

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dayanışma konserinde çocuklara umut olmak amaçlandı.

Ülkemizin birbirinden değerli sanatçıları ile gruplarından Grup Rast, Oğulcan Başarı, Passnote, Voice of Cyprus, Dilara Ferit, Desibel, Grup Otantik, DJ Haşim Volkan, DJ Bouncer ve DJ Ümit Akdeniz sahne aldı.

Gecede ülkemizin birbirinden değerli genç nesil sanatçıları şarkılarını çocuklar için hep bir ağızdan söylediler. Gece çerçevesinde çeşitli yiyecek standları da kurularak satışlar yapıldı, bu sayede de kampanyaya destek verildi. (MHA)