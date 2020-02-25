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DAÜ-KAEM’den toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM), gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı (TOCES)”i, DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş birliği ile açıyor.

DAÜ-KAEM’den toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM), gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı (TOCES)”i, DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş birliği ile açıyor.

25 Şubat 2020 Salı 17:49
DAÜ-KAEM’den toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM), gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı (TOCES)”i, DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş birliği ile açıyor. TOCES, toplumda farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü açısından fayda sağlayacak nitelik ve içeriğe sahip, şimdiye kadar benzeri uygulanmamış kapsamlı bir eğitim programı olacak. DAÜ-KAEM, TOCES’in ilk modülü ile eğitimlerine 14 Mart 2020 tarihinde başlayacak.

Hafta Sonları Verilecek

Söz konusu sertifika programına ilişkin DAÜ-KAEM’den yapılan açıklamada, “Her iki merkezin de amacı Toplumsal Cinsiyet Eğitimi (TCE) üzerine toplumu cinsiyet kalıp yargıları üzerine düşündürmek, bireyin kendisini geliştirmesine olanak sağlamak ve iş veya üretimi de biçimlendirerek toplumsal cinsiyet konusunu göz önünde tutmaya yönelik bir çalışma programı oluşturmaktır. Bu amaçla 15 modülden oluşan sertifika programının her bir modülü 6 saat olup, ilgili bireylerin katılımının sağlanabilmesi için eğitim hafta sonları düzenlenecektir” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti: “DAÜ-KAEM 1998 yılından bu yana, çeşitli kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak çalışmalar yapmaktadır. DAÜ-SEM, 2004 yılında kurulmuş ve adanın ilk Sürekli Eğitim Merkezi’dir. Uluslararası üyelikleri bulunan merkez, 15 yıldır eğitimlerine seminer, kurs ve eğitim programı gibi farklı alanlarda güncellenerek devam etmektedir. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum/kuruluşları veya bireysel başvuru olarak kayıt, bilgi ve içerik için DAÜ-SEM (630 2471) veya DAÜ-KAEM (630 2269) ile iletişime geçebilir, DAÜ-SEM web sitesi üzerinden çevrimiçi kayıt yapılabilir veya daha detaylı bilgi için sosyal medya üzerinden her iki merkeze de ulaşabilirsiniz.”

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