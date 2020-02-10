DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Lefkoşa’da Da Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı Lefkoşa’da da açılıyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından yapılan açıklamada, halihazırda DAÜ’de verilmekte olan İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın Lefkoşa’da da açılmasının, Lefkoşa ve civarında yaşayan, iş saatleri veya yolun uzunluğu sebebiyle Gazimağusa’ya gelmekte zorluk yaşayabilecek öğrenci adaylarına kolaylık sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Dersler 18:00 – 21:00 saatleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Lefkoşa’da açılacak İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’na başvuru şartları DAÜ’de devam eden programla aynı.

Başvurmak isteyenlerin lisans derecesi sahibi olması ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün kabul koşullarını sağlaması gerekiyor.

Başvuru sırasında kişinin; lisans seviyesinde aldığı derslerin resmi not dökümü, üniversite veya eşdeğeri bir kurumdan alınan dört yıllık lisans programı diploması, İngilizce yeterlilik sınavlarından alınmış notların belgeleri, DAÜ mezunu olmayanlar için üç tavsiye mektubu, pasaport veya kimlik kartı fotokopileri ve pasaport boyutunda vesikalık fotoğraf (6 cm x 5 cm)sunması gerekiyor.

Ayrıca tüm belgelerin İngilizce olarak teslim edilmesi gerekiyor.

Programa başvuracak olanların, başvuru tarihinde iki yıl geçerliliği olan TOEFL (IBT) puanının en az 80, IELTS puanının en az 6.5, PTE Academic (PTE-A) puanının en az 58, EMU FLEPS English Language Stage II Exam puanının en az 90 ve başvuru tarihinde beş yıl geçerliliği olan YDS/YÖKDİL puanının en az 66 olması gerekiyor.

Programa online başvurular, https://applyonline.emu.edu.tr/grad/adresinden yapılabilir. Kayıt ücretlerine ilişkin detaylı bilgiye ise https://grad.emu.edu.tr adresinden veya +90 392 630 14 67 numaralı telefondan ulaşılabilir.