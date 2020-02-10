banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118342
ALTIN
304.153
DOLAR
6.0073
STERLİN
7.7739
EURO
6.5679
Bu Hesap Tutmayacak
Bu Hesap Tutmayacak
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir sayın vekil?
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir...
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Siyasetin gözü kör olsun...
Siyasetin gözü kör olsun...

DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Lefkoşa’da Da Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Lefkoşa’da da açılıyor.

DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Lefkoşa’da Da Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Lefkoşa’da da açılıyor.

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:25
DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Lefkoşa’da Da Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Lefkoşa’da da açılıyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından yapılan açıklamada, halihazırda DAÜ’de verilmekte olan İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın Lefkoşa’da da açılmasının, Lefkoşa ve civarında yaşayan, iş saatleri veya yolun uzunluğu sebebiyle Gazimağusa’ya gelmekte zorluk yaşayabilecek öğrenci adaylarına kolaylık sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Dersler 18:00 – 21:00 saatleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

banner317
Lefkoşa’da açılacak İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’na başvuru şartları  DAÜ’de devam eden programla aynı.

Başvurmak isteyenlerin lisans derecesi sahibi olması ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün kabul koşullarını sağlaması gerekiyor.

Başvuru sırasında  kişinin; lisans seviyesinde aldığı derslerin resmi not dökümü, üniversite veya eşdeğeri bir kurumdan alınan dört yıllık lisans programı diploması, İngilizce yeterlilik sınavlarından alınmış notların belgeleri, DAÜ mezunu olmayanlar için üç tavsiye mektubu, pasaport veya kimlik kartı fotokopileri ve pasaport boyutunda vesikalık fotoğraf (6 cm x 5 cm)sunması gerekiyor.

Ayrıca tüm belgelerin İngilizce olarak teslim edilmesi gerekiyor.

Programa başvuracak olanların, başvuru tarihinde iki yıl geçerliliği olan TOEFL (IBT) puanının en az 80, IELTS puanının en az 6.5, PTE Academic (PTE-A) puanının en az 58, EMU FLEPS English Language Stage II Exam puanının en az 90 ve başvuru tarihinde beş yıl geçerliliği olan YDS/YÖKDİL puanının en az 66 olması gerekiyor.

Programa online başvurular, https://applyonline.emu.edu.tr/grad/adresinden yapılabilir. Kayıt ücretlerine ilişkin detaylı bilgiye ise https://grad.emu.edu.tr adresinden veya +90 392 630 14 67 numaralı telefondan ulaşılabilir.

banner335
Son Güncelleme: 10.02.2020 16:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klasiklerden Muhteşem Tören…
Klasiklerden Muhteşem Tören…
Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye Başsağlığı Mesajı
Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye Başsağlığı Mesajı
Beyköy’de Atış Eğitimleri Yapılacak
Beyköy’de Atış Eğitimleri Yapılacak
Sucuoğlu: “Bugün Belirlenen Asgari Ücret Bu Yılın Son Asgari Ücreti Değil“
Sucuoğlu: “Bugün Belirlenen Asgari Ücret Bu Yılın Son Asgari Ücreti Değil“
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Ulukışla İle Devam Edecek
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Ulukışla İle Devam Edecek
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Gençler Kantara’da Fidan Dikti
Gençler Kantara’da Fidan Dikti
Hasan Işık Özgöçmen davasında karar
Hasan Işık Özgöçmen davasında karar
Başbakan Tatar'dan İdlib'de 5 Türk Askerinin Şehit Olmasına İlişkin Mesaj
Başbakan Tatar'dan İdlib'de 5 Türk Askerinin Şehit Olmasına İlişkin Mesaj
Özersay: “Kamudaki Eşitsizliği ve Anomaliyi Kaldırmak İçin Adım Attık”
Özersay: “Kamudaki Eşitsizliği ve Anomaliyi Kaldırmak İçin Adım Attık”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim