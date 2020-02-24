DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi “Medya Mükemmellik Ödülleri”nde jüri üyesi olacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde 2 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan Medya Mükemmellik Ödülleri’nde juri üyesi olarak görev yapacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ilk kez verilecek olan “Medya Mükemmellik Ödülleri” radyo ve televizyon dünyasında toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek, yayıncı kuruluşların sosyokültürel ve ekonomik gelişmenin bir parçası olarak faaliyet göstermelerini özendirmek amacıyla akademik camia ile iş birliği içerisinde düzenleniyor.

2 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan söz konusu ödül törenine medya, reklam, film ve müzik endüstrisinden ünlü isimlerin katılması bekleniyor. Öte yandan Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Orhan Gencebay, Haluk Levent ve Birol Güven gibi usta sanatçıların da geceye katılacağı bildirildi.