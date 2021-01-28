DAÜ İletişim Fakültesi İle KTTB, akademik iş birliği konularını görüştü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’ni ziyaret etti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede akademik iş birliği konuları konuşuldu.

Görüşmede, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy, Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan ile Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu hazır bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: “SAĞLIKLI İLETİŞİM SAĞLIKLI TOPLUMUN OLMAZSA OLMAZIDIR”



DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, toplumun önemli bir meslek örgütü olan KTTB ile iletişim eğitimi anlamında her türlü akademik katkı ve iş birliğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçebilmenin en etkili yolunun; sağlıkçıların ve sağlık kurumlarının toplumla bire bir ve etkili iletişimi olduğunu söyledi.Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bir iletişime ihtiyaç olduğunun altını çizen ve tüm paydaşların bir araya geldikleri bir ortamda buna ulaşılabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, bu nedenle DAÜ İletişim Fakültesi ve KTTB’nin iş birliğinin Kıbrıs Türk toplumu için önemli olduğunu söyledi.