DAÜ İletişim Fakültesi Baim 6. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM), 6. İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı gerçekleştirildi.

Teması “Barış, Kesişimsellik ve Belirsizlikler” olan çevrim içi konferans; İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, konferansta; Barış ve Çatışma, Barış Gazeteciliği, Barışı Görselleştirmek / Sanat Aracılığıyla Barış, Toplumsal Cinsiyet ve Kesişimsellik, Eşitlik, Farklılaşma ve Katılım, Çevre Krizi Küresel Isınma (Isıtma) ve İklim Değişimi İçin Barış, Irk ve Etnik Çalışmalar ve Barış, Halkla İlişkiler ve Barış İnşası, Sosyal Adalet ve Dijital Uçurum, İnsan Hareketlilikleri, Göç ve Yerinden Edilme, Eğitimde Barış-Barış İçin Eğitim olmak üzere toplam 11 temel alanda sunumlar yapıldı.

Konferansa, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun yanı sıra; akademisyenler, bilim insanları, genç araştırmacılar, aktivistler, insan hakları savunucuları ve film yönetmenleri katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan konferansta, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve BAİM Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

Konferansta ilk konuşmayı BAİM’in kurucusu ve ilk BAİM konferansı organizatörleri arasında yer alan, eski DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş yaptı.

“Barış Gazeteciliğinde Feminist Epistemolojinin Yokluğu” başlıklı konuşmasında Alankuş, barış gazeteciliğine “toplumsal cinsiyet perspektifi” enjekte etmenin ötesine geçen disiplinler arası bir yaklaşımla, ikili zıtlıkların ötesine geçen yeni bir barış gazeteciliği perspektifi ve etiği önerdi.

Prof. Dr. Alankuş, hak odaklı gazetecilik ile barış gazeteciliği arasındaki sınırları ortadan kaldıran, barışın olumlu anlamı etrafında şekillenen bir barış gazeteciliğin gereğine işaret etti.

Konferansta daha sonra Northumbria Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sierra Leone Bilgiye Erişim Hakkı Komisyonu Başkanı Dr. İbrahim Seaga Shaw, “İnsan Hakları Gazeteciliğinin Toplumsal Değişim ve Kalkınmaya Katkısı” başlıklı bir konuşma yaptı.

Shaw, barış gazeteciliği ve hak odaklı gazetecilik için gazetecilerin aktivist bir haber yapım sürecini benimsemeleri ve temel gazetecilik kavramlarının sorgulanmaları gerektiğini belirtti.





FARKLI ÜLKELERDEN 50’YE YAKIN SUNUM YAPILDIBAİM 6. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı’nda; Kıbrıs, Türkiye, Belçika, Pakistan, Almanya, İngiltere, Hindistan, Burkina Faso ve Kanada gibi birçok ülkeden 50’ye yakın sunum yapıldı.Konferansta sunuşların yanında film gösterimi ve kitap tanıtımı etkinlikleri de yer aldı.Gazimağusa ve DAÜ’yü tanıtan iki kısa filme ek olarak konferansın son oturumunda Kalli Paakspuu’nun “Bir Ulusun Anlatısı Olarak Estonya Şarkısının Köprü Metni” adlı film gösterimi yapıldı.Çek Cumhuriyeti Charles Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Nico Carpentier “Hafıza Üzerine Mücadele: Kıbrıs’ın Şiddet Dolu Geçmişinin Anıtsallaştırılması” başlıklı son kitabının tanıtımını yaptı. Konferansta, haber değeri, barış eğitimi, hakikat sonrası, göç ve göçmenlik, LGBTİ+ kimliklerin medyada temsili, toplumsal bellek ve gazetecilik, nefret söylemi, dijital aktivizm, barış için sokak sanatı gibi barış yapımı, barış gazeteciliği ve barış aktivizmi konuları tartışıldı. Aynı zamanda COVID-19 dönemi istisna hali, toplumsal cinsiyet ve barış yapımının kesişimselliği, etnik kimliklerin medyada temsili veya etnik kimliklere ait yayın organları konusunda çeşitli sunuşlar gerçekleştirildi.Barış gazeteciliğinin Hindistan, Pakistan, Nijerya, Kıbrıs ve Filistin gibi çeşitli ülkelerdeki uygulamalarının konuşulduğu konferansta yapılan sunuşlar arasında çeşitli çatışma bölgelerinde barış sürecine ilişkin sunuşlar da yer aldı.Bunlar arasında Kıbrıs, Kaşmir ve Filistin örnekleri gösterildi.BAİM tarafından yapılan açıklamada ise, benzer etkinliklerle Kıbrıs gibi bölünmüş bir adada medya ve barış gazeteciliği alanlarında çok toplumlu ve çok disiplinli iş birliğinin yollarının arandığı bildirildi.BAİM, barış çalışmaları, barış ve insan hakları gazeteciliği, çatışmaların çözümü gibi konularda araştırmalar yürütüp etkinlikler düzenlerken, iletişim eğitiminde, bölgede ve dünyada barışa katkıda bulunabilecek bir dizi etkinlik hedeflediğini aktardı.