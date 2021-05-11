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DAÜ İletişim Fakültesi “Altın Karga” yeni medya ödüllerini tanıttı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, yeni medya alanında verilecek “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri (2020-2021)” ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 

11 Mayıs 2021 Salı 17:00
DAÜ İletişim Fakültesi “Altın Karga” yeni medya ödüllerini tanıttı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, yeni medya alanında verilecek “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri (2020-2021)” ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 

Ödüller için 7 Haziran’a kadar www.altinkarga.org web sitesi ya da Kuzey Kıbrıs Turkcell BİP uygulamasında yer alan “Altın Karga” kanalından oylarını kullanabiliyor.

DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda bu sabah gerçekleşen toplantıya; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, projenin İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, projenin paydaşları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve Basın-Sen yetkileri ile DAÜ İletişim Fakültesi akademisyenleri katıldı.

İŞÇİOĞLU: “BİR İLK OLACAK”

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, projenin paydaşlarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti. 

Doç. Dr. İşçioğlu, yeni medyanın gelişen teknoloji ile artık gündelik yaşamın her alanında yer aldığını belirterek, “Her yaş grubuna ve ilgi alanına hitap eden yeni medya, artık yalnızca profesyonel medya kuruluşlarının değil, aynı zamanda bu platformları gönüllü olarak kullanan içerik üreticilerinin de yön verebildiği bir mecra haline gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, adamızda farklı mecralarda içerik üreten kişileri de kapsama özelliği taşıması bakımından bir ilk olacaktır” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: “HALK OYLAMASI BAŞLADI”

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DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, konuşmasında “Böylesi bir dönemde yeni nesil dijital medyayı teşvik etmek, ödüllendirmek ve çevrim içi üretim ile üreticileri motive etmek, cesaretlendirmek için yola çıktık ve Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ni organize etmeye karar verdik” şeklinde konuştu. 

Yarışmada tüm adaylara yeni bir deneyim yaşatmayı ve farklı alanlarda içerik üretimi yapan kişileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, halk oylamasının 11 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında yapılacağını ve oy vermek isteyenlerin www.altinkarga.org web sitesi ya da Kuzey Kıbrıs Turkcell BİP uygulamasında yer alan “Altın Karga” kanalından oylarını kullanabileceklerini açıkladı.
  
KÜÇÜKÖZDEMİR: “SPONSOR OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Yarışmanın İletişim Sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise heyecanlı ve enerjik bir projede Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak İletişim Sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti ve sponsoru oldukları bu projenin başarılı olması ve kitlelere ulaşması için bütün kaynaklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı. Küçüközdemir, projenin Adadaki üretim kalitesinin artmasına büyük bir fayda sağlayacağına yürekten inandığını ifade ederek, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

10 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nde 10 farklı kategoride ödül verilecek. 

HOCANIN: “DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YENİ KONULARDA ATILIMLAR YAPIYOR”

Basın toplantısının ardından, DAÜ L’Apprenti Restaurant’ta öğle yemeği düzenlendi. 

Yemekte bir konuşma gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, Kıbrıs Türk halkının eğilimlerini tespit edebileceğimiz ve Gazimağusa’nın simgesi karganın geleneksel bir hale gelmesi ile üniversitenin toplumla daha da bütünleşmesini sağlayacak bir çalışmadır. DAÜ’de çok değerli akademik ve yönetsel personel bulunmaktadır. Bu projeyi, yüksek potansiyeli harekete geçirmenin ilk adımlarından biri olarak görüyorum…” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 11.05.2021 17:20
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