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DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında İşbirliği protokolü imzalandı

DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında İşbirliği protokolü imzalandı

11 Mart 2019 Pazartesi 12:09
DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında İşbirliği protokolü imzalandı


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türkiye’de yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, DAÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleşen tören ile protokole imza koydu.
PEK ÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİ
Protokol kapsamında devlet üniversitesi olan DAÜ’nün sağlık alanında eğitim etkinliğinin arttırılması ve KKTC’de yükseköğrenim konusunda göstermiş olduğu liderlik rolünü tıp ve sağlık eğitimi alanında da KKTC devletine yakışır bir sistem oluşturarak ileriye götürmesi amaçlanıyor.
Diğer yandan, iki üniversite arasında öğretim kadrolarından yararlanma, altyapılardan karşılıklı yararlanma, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde iş birliği, ortak sağlık tesisleri, ortak eğitim programları gibi çeşitli konularda da iş birliği yapılacak.
 

Son Güncelleme: 11.03.2019 15:12
Anahtar Kelimeler:
Daü Sağlık Protokol
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