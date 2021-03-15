banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376

DAÜ ile LTB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında akademik, bilimsel, toplumsal ve kültürel konulara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:00
DAÜ ile LTB arasında işbirliği protokolü imzalandı
banner337
banner351

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza koydu. İmza töreni bugün DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleştirildi.

Törene, LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

banner341
Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, birçok alanda LTB ile iş birliği yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini ifade ederek, gelecekte LTB’nin yanı sıra diğer yerel yönetimlerle de iş birliklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

LTB Başkanı Harmancı da, “Ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesi ile birlikte, onun bilimsel yeterliliklerini de bünyemize katarak ilerlemek bize büyük bir mutluluk verecek” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2021 15:19
Anahtar Kelimeler:
Işbirliği ProtokolüLtbDaü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü!
Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü!
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
İçişleri Bakanlığı’nda 1 pozitif vaka!
İçişleri Bakanlığı’nda 1 pozitif vaka!
4 sendika genel grev yaptı
4 sendika genel grev yaptı
Erhürman Meclis'te konuştu
Erhürman Meclis'te konuştu
Bakan Çağman anjiyo oldu
Bakan Çağman anjiyo oldu
GAÜ Hubble teleskopundan 10 kat büyük olan Magellan teleskopunu tamamlama aşamasında
GAÜ Hubble teleskopundan 10 kat büyük olan Magellan teleskopunu tamamlama aşamasında
Tüketicinin bilinçlendirilmesi için ‘Tüketici Koruma Haftası’ önemli
Tüketicinin bilinçlendirilmesi için ‘Tüketici Koruma Haftası’ önemli
Bazı bölgeler 6 saat elektriksiz kalacak
Bazı bölgeler 6 saat elektriksiz kalacak
“Pandemi mücadelesinde 365 gün” başlıklı panel düzenlendi
“Pandemi mücadelesinde 365 gün” başlıklı panel düzenlendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim