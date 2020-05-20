DAÜ ile Dışişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolün imza töreni, 15 Mayıs 2020 Cuma günü, saat 10:30’da, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşti. Protokole, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay ile DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel imza koydu. DAÜ ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol, Bakanlığın sorumluluğunda yürütülen Kapalı Maraş Envanter Çalışmaları kapsamında, DAÜ Mühendislik Fakültesi tarafından Kapalı Maraş Bölgesi’nde bulunan tüm binaların depreme karşı dayanıklılık durumları ile bina envanterinin çıkarılmasını amaçlıyor.

Her Bina İçin Karne Oluşturulacak

Kalibrasyonu yapılan bir puanlama sistemi ile belirlenen binalar, DAÜ Mühendislik Fakültesi tarafından GIS tabanlı işlenecek ve “yıkılmış”, “çok kötü”, “kötü”, “orta”, “iyi” ve “çok iyi” şeklinde değerlendirilecek. Yapılar için kat adeti, zamana bağlı hasar durumları (korozyon seviyesi), kısa kolon olup olmadığı, konsol çalışan elemanlar, yumuşak kat, zemin koşulları, topoğrafik durum, su akarlarına yakınlığı v.b faktörler tespit edilerek, her bina için karne oluşturulacak.