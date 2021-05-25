DAÜ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın imza koydu. İmza töreni, bugün saat 11:30’da, DAÜ Rektörlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy katıldı.



“İŞ BİRLİĞİNİ İLERİ TAŞIYACAĞIZ”İmza töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı DAÜ’de ağırlamaktan duydukları mutluluğu belirterek, söz konusu protokolün Bakanlık ve DAÜ arasında uzun yıllardır devam eden iş birliğini bir adım daha ileri taşımak üzere hazırlandığını belirtti. DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak; bünyesinde çalışan akademik, yönetsel ve işçi personelin özlük haklarının eksiksiz yerine getirme noktasında her zaman gerekli adımları atmış olduğuna vurgu yapan Hocanın, “Özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile kalite süreçlerinin yürütülmesinde, uzman personelin karşılıklı paylaşımı noktasında bazı ivedi adımlar atacağız. DAÜ, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’ni pandemi koşullarında öğrencilerinin ve çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlayarak geçirmiştir. Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitimle ilgili atılacak olan adımları da planlayarak, eğitimi tekrar şekillendirebileceğimizi ümit ediyoruz” diye konuştu. Hocanın, DAÜ’nün topluma hizmet, eğitim ve araştırma anlamında önemli çalışmaları olduğunu ve atılımlar noktasında olduğunu aktararak, bu konularla ilgili de Bakanlar Kurulu ve Bakanlardan gerekli iş birliğini talep edeceklerini ifade etti.DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Bakan Dr. Koral Çağman’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.