DAÜ İile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ Turizm Fakültesi ve Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ülke turizmini geliştirmeyi amaçlayan protokol kapsamında, staj ve eğitim alanlarında iş birliği yapılacak.

Protokolün imza töreni dün DAÜ Rektörlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan, DAÜ Turizm Fakültesi Staj Koordinatörü Koral Karamanoğlu, Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim ve İnsan Kaynakları Müdürü Sabahattin Yıldız katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Limak Cyprus Deluxe Hotel’e iş birliği için teşekkür ederek, imzalanan protokolün DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin staj olanaklarının geliştirilmesinde ve geniş kapsamlı iş birliği yapma noktasında fakültenin açılımlarına destek olacağını belirtti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, iş birliğinin öğrencilere uygulama anlamında fayda sağlayacağını ifade ederek, teoriyi pratikle birleştirmek ve sektöre eğitilmiş eleman kazandırma sorumluluğunu yerine getireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.