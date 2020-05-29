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DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden 20. Yıl Koruluğu’na ziyaret

29 Mayıs 2020 Cuma 14:42
DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden 20. Yıl Koruluğu’na ziyaret
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 20. kuruluş yıl dönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında, hızlı bir yapılaşma ile yeşil adanın kimliğini bozan betonlaşmaya “Dur!” demek ve DAÜ İç Mimarlık Bölümü 20. Yıl Koruluğu’nu yaratmak adına, 2017 yılında ağaç ve fidan dikimi gerçekleştirmişti. Birçok katılımcının ağaç ve fidan dikmesi ile gerçekleşen etkinlikte 25 harnup ve 25 zeytin fidanı, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı arkasında yer alan alana dikilmişti. Konuya ilişkin DAÜ Mimarlık Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Dünyanın akciğerleri olan ağaçların önemini ve faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. Ormanların dünyamıza sağladığı olanaklar oldukça fazladır. Oksijen kaynağı olmasının yanı sıra yaşadığımız bölgelerin sağlıklı ve temiz olması ormanların varlığıyla ilişkili bir durumdur” denildi.

“Daha Fazla Ağaç Dikmeliyiz”

Açıklama şu şekilde devam etti: “Son günlerde ülkemizde görülen orman yangınları, bizlere ağaç ve ağaçlandırmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Özellikle havanın ısınması ile kuruyan otların oluşturduğu yangın tehlikesi, içinde bulunduğumuz bu dönemde artmıştır. Böylesi bir üzücü olayın yaşanmasına engel olmak adına; DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, DAÜ Çevre İşleri Müdürlüğü ile birlikte İç Mimarlık Bölümü’nün 20. Yıl Koruluğu’nu ziyaret etti. DAÜ Çevre İşleri’nin hassas bakımıyla ağaçların üç yılda sağlıkla büyüyerek alanın yeşillenmeye başlaması, geçtiğimiz günlerde kaybedilen ağaçların yerine hızla adamızın birçok bölgesinde böylesi dikimlerin yapılması gerekliliğini ve bunu hep birlikte gerçekleştirmenin bir vatandaşlık/insanlık görevi olduğunu bir kez daha hatırlattı.”

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