DAÜ Hukuk Fakültesi’nde çeklerle ilgili konferans düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Çeklerle İlgili Bir İnceleme” başlıklı konferans, 5 Mart 2020 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Konferansın konuşmacısı İsmet Üstüner oldu. İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çeklerle ilgili yasalara hakim olmasıyla ve kazandığı meşhur davalarla bilinen İsmet Üstüner, aslında Elektrik Mühendisi olduğunu ancak 60 yıldır hukuka ilgi duyduğunu ve bu işi bir hobi olarak yaptığını ifade etti. Üstüner; karşılıksız çek, şartlı kabul ve bayatlamış çek terimlerinin açıklamasını yaparak, 2011-2013 yıllarında yasalarda yapılan değişikliklerden ve bunların çekler ve çekler üzerine olan anlaşmazlıklarda ne gibi durumlara yol açtığını anlattı. Üstüner, yaşadığı tecrübelerden ve katıldığı davaların sonuçlarından örnekler vererek, geçmişteki yasalarla bugünkü yasaların karşılaştırmasını yaptı. Konferans sonunda, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba, İsmet Üstüner’e teşekkür plaketi takdiminde bulundu.