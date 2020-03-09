banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103641
ALTIN
327.967
DOLAR
6.1154
STERLİN
8.0369
EURO
6.9913
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

DAÜ Hukuk Fakültesi’nde çeklerle ilgili konferans düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Çeklerle İlgili Bir İnceleme” başlıklı konferans, 5 Mart 2020 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde gerçekleştirildi.

DAÜ Hukuk Fakültesi’nde çeklerle ilgili konferans düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Çeklerle İlgili Bir İnceleme” başlıklı konferans, 5 Mart 2020 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde gerçekleştirildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:25
DAÜ Hukuk Fakültesi’nde çeklerle ilgili konferans düzenlendi
banner337

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Çeklerle İlgili Bir İnceleme” başlıklı konferans, 5 Mart 2020 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Konferansın konuşmacısı İsmet Üstüner oldu. İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çeklerle ilgili yasalara hakim olmasıyla ve kazandığı meşhur davalarla bilinen İsmet Üstüner, aslında Elektrik Mühendisi olduğunu ancak 60 yıldır hukuka ilgi duyduğunu ve bu işi bir hobi olarak yaptığını ifade etti. Üstüner; karşılıksız çek, şartlı kabul ve bayatlamış çek terimlerinin açıklamasını yaparak, 2011-2013 yıllarında yasalarda yapılan değişikliklerden ve bunların çekler ve çekler üzerine olan anlaşmazlıklarda ne gibi durumlara yol açtığını anlattı. Üstüner, yaşadığı tecrübelerden ve katıldığı davaların sonuçlarından örnekler vererek, geçmişteki yasalarla bugünkü yasaların karşılaştırmasını yaptı. Konferans sonunda, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba, İsmet Üstüner’e teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir yüklü gemi hala gizemini koruyor
Demir yüklü gemi hala gizemini koruyor
Öğrenci İstismarı Olayı…ktoeös: “sendikamız Bakanlığın Sürdürdüğü Yasal Soruşturma Sürecini Takip Etmektedir”
Öğrenci İstismarı Olayı…ktoeös: “sendikamız Bakanlığın Sürdürdüğü Yasal Soruşturma Sürecini Takip Etmektedir”
Girne’deki Kadın Cinayeti…cumhurbaşkanı Akıncı: ”infial İçindeyim… Kadın Cinayetleri Bizim Kültürümüzün Bir Parçası Değil”
Girne’deki Kadın Cinayeti…cumhurbaşkanı Akıncı: ”infial İçindeyim… Kadın Cinayetleri Bizim Kültürümüzün Bir Parçası Değil”
Adb/ Kmt Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavı Gerçekleştirildi
Adb/ Kmt Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavı Gerçekleştirildi
UKÜ’den Coronavirus hakkında bilgilendirme toplantısı
UKÜ’den Coronavirus hakkında bilgilendirme toplantısı
Güngördü: “Girne’de meydana gelen cinayet insanlık için bir utançtır”
Güngördü: “Girne’de meydana gelen cinayet insanlık için bir utançtır”
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Mali Bütçe Yasa Tasarısı Oyçokluğuyla kabul edildi
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Mali Bütçe Yasa Tasarısı Oyçokluğuyla kabul edildi
KAMUSEN, Posta Dairesi’nde grev ve eylem uyarısında bulundu
KAMUSEN, Posta Dairesi’nde grev ve eylem uyarısında bulundu
Erhürman Bir Grup Akademisyen Ve Sanatçıyla Bir Araya Geldi
Erhürman Bir Grup Akademisyen Ve Sanatçıyla Bir Araya Geldi
Girne Belediyesi Tiyatro Günleri “kadın” İle  devam Ediyor
Girne Belediyesi Tiyatro Günleri “kadın” İle  devam Ediyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim