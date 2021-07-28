DAÜ Hukuk Fakültesi yeni akademik yıla hazır

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, eğitim-öğretim hayatına 1996-1997 Akademik Yılı’nda Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi ile iş birliği içerisinde başlayan ve bu iş birliğini halen sürdürmekte olan DAÜ Hukuk Fakültesi’nde lisans programının dört yıl ve öğrenim dilinin Türkçe olduğu bildirildi.

Zorunlu İngilizce hazırlık uygulaması bulunmayan DAÜ Hukuk Fakültesi’nin, öğretimini esas olarak Türk Hukuku’na dayandırırken, Türkiye’deki hukuk fakültelerinin programları ile örtüşen bir eğitim sağladığı ifade edildi.





