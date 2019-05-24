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DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı

DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı

24 Mayıs 2019 Cuma 15:42
DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Hukuk Kulübü iş birliğinde “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler” konulu sempozyum gerçekleştirildi. 23 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 09:30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başlayan sempozyuma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’den birçok akademisyen katıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardında başlayan etkinlik açılışında konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Gürkanlar herkese hoşgeldiniz diyerek Bireysel Başvuru Hakkı ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Gürkanlar etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek verimli bir sempozyum geçmesi temennisinde bulundu. Katılımın oldukça yoğun olduğu sempozyum açılışına DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da katıldı. 

İlk oturum DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan moderatörlüğünde Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk “Anayasa Şikayeti Tarihsel Gelişim”, Prof. Dr Fazıl Sağlam “Bireysel Başvuru İçin Öngörülen ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamı’ Ne Demek ?”, Doç. Dr. Tolga Şirin “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Mekanizmasının Normatif ve Belirgin Sorunları” ve Dr. Öğretim Üyesi Gülay Arslan Öncü’nün “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Olağan Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı” başlıklı tebliğlerini sunmaları ile gerçekleştirildi. 

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İkinci oturum TC Anayasa Mahkemesi Emekli Üyesi Prof. Dr. Fazıl Sağlam moderatörlüğünde; Prof. Dr. Osman Doğru “Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı”, Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci “Temel Hak ve Hürriyetlerin Yorumunda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Görmek”, Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Perspektifinden Evli Kadının Soyadı ve Anayasa Mahkemesi İçtihadı” ile Prof. Dr. Gülriz Uygur’un “Anayasa Mahkemesi İçtihadında Ev – İçi Şiddet” konularında gerçekleştirdiği sunumlar ile devam etti. Oturumlar sonunda katkı ve desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. 

Sempozyum 24 Mayıs 2019 Cuma Günü Devam Etti
Sempozyumun 24 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleştirilen sunumlar ile devam etti. Sempozyumun ikinci gününe KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da katıldı. İlk oturum KKTC Yüksek Mahkeme Emekli Başkanı Şafak Öneri başkanlığında Prof. Dr. Selin Esen Arnwine’in “Bireysel Başvuru Kararlarında Geri Gönderme Yasağı”, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Artuk Ardıçoğlu’nun “Temel Hak ve Özgürlükler Temelli Hukuka Uygunluk Denetimi” ve Yrd. Doç. Dr. Can Azer’in “KKTC’de Bireysel Başvuru Yolu Arayışları ve Uygulanabilirliği” başlıklı tebliğleri ile devam etti. 

İkinci oturum ise Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk başkanlığında gerçekleştirilen sunumlar ile devam etti. Oturumda; Prof. Dr. Engin Yıldırım “Anayasa Mahkemesi, Temel Haklar ve Bireysel Başvuru”, Dr. Öğretim Üyesi Erkan Duymaz “Siyasi Amaçlı Hak Kısıtlamaları ve Anayasa Mahkemesi’nin Denetiminin Sınırları” ve Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Karan“Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü: Bir Bilanço Denemesi” konulu sunumları gerçekleştirdi. 

Üçüncü oturum Prof. Dr. Osman Doğru moderatörlüğünde Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu’nun “Bireysel Başvuru Sonucu Verilen Kararların Bağlayıcılığı ve İcrası”, Doç. Dr. Ozan Ergül’ün “Anayasa Mahkemesi ve Diğer Mahkemeler Arasındaki İlişki: Anayasa’nın Üstünlüğünü Yeniden Anlamak” ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç’in “Bireysel Başvuru Sonucunda Verilen Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ticari İfade Özgürlüğü” başlıklı tebliğleri ile devam etti. Sempozyum tartışma kısmının ardından sona erdi. 
 

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Sempozyumu
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