banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Lefkoşa'da intihar
LEFKOŞA’DA İNTİHAR
Polisten Merkezi Cezaevindeki ölümle ilgili açıklama
POLİSTEN AÇIKLAMA
Ani ölüm: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM: 27 YAŞINDAKİ GENÇ...
Çaldıkları kıyafeti giyemeden yakalandılar
ÇALDIKLARI KIYAFETİ GİYEMEDEN YAKALANDILAR
banner306

DAÜ, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Eğlendirerek Öğretmek” için anlamlı proje

DAÜ, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Eğlendirerek Öğretmek” için anlamlı proje

25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:13
DAÜ, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Eğlendirerek Öğretmek” için anlamlı proje

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha ekledi. DAÜ, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya’nın danışmanlığınında faaliyet gösteren Genesis IMC Ajansı’nın gönüllü öğrencileri ve Doç. Dr. Kemal Kaya tarafından verilen Bitirme Projesi dersinin öğrencileri tarafından oldukça yaratıcı ve yararlı bir proje gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da bulunan 9 Eylül İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen söz konusu proje ile eğitimin eğlenceli hale getirilmesi amaçlandı. Erhan Şenoğlu Yapı sponsorluğunda sağlanan boyalar ile, duyarlı iletişimciler tarafından, okulun bahçesine eğitici oyunlar çizildi. En iyi eğitim yollarından birinin eğlendirerek öğretmek olduğunu düşünen DAÜ öğrencileri, okul bahçesine, öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri için sek sek, duvar kalesi ve twister gibi oyunlar, duvarlara da eğitimin akılda kalıcılığını artırmak için rakamlar çizdi.

Ayrıca, DAÜ’lü öğrenciler tarafından eğitimin yanında spora da önem veren 9 Eylül İlkokul’u öğrencilerinin spor müsabakalarında daha da başarılı olabilmeleri adına Petek Pastahanesi sponsorluğu ile satın alınan 5 futbol, 5 basketbol ve 5 hentbol topu da okula bağışlandı.

Etkinlik sonunda, gerçekleştirilen proje ile okullarına destek olunan 9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği, DAÜ’lü iletişimcilere teşekkürlerini dile getirerek, yapılan sosyal sorumluluk projelerinin okullarının yapılarını daha da iyileştirdiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Daü Eğlendirerek öğretmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da intihar
Lefkoşa'da intihar
Polisten Merkezi Cezaevindeki ölümle ilgili açıklama
Polisten Merkezi Cezaevindeki ölümle ilgili açıklama
DAÜ'de “3. Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi İçin Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi”
DAÜ'de “3. Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi İçin Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi”
Çaldıkları kıyafeti giyemeden yakalandılar
Çaldıkları kıyafeti giyemeden yakalandılar
Ünlü gazeteci Güneri Civaoğlu DAÜ’de Atatürk’ü anlattı
Ünlü gazeteci Güneri Civaoğlu DAÜ’de Atatürk’ü anlattı
GAÜ öğrencilerinden, öğrenim teknolojileri ve materyal sergisi
GAÜ öğrencilerinden, öğrenim teknolojileri ve materyal sergisi
Girne'de intihar!!!
Girne'de intihar!!!
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Kurulu yapıldı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Kurulu yapıldı
Kızılyürek LGBİ+Dostu AP aday taahhütnamesini imzaladı
Kızılyürek LGBİ+Dostu AP aday taahhütnamesini imzaladı
Fazıl Önder ve “Kıbrıslı devrimciler anıldı
Fazıl Önder ve “Kıbrıslı devrimciler anıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim