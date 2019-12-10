DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilerinden “Çocuklar Hak’lı” konulu seminer

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından verilen Kampanya Dersi çerçevesinde, dersin öğrencileri Salih Aziz Atamer, Koral Tan, Behiç Bilgen ve Nicat Sadiqzade tarafından, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerde, Polatpaşa İlkokulu Müdür Muavini Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğulları, bu tür etkinliklerin sürekli gerçekleşmesi gerektiğini, çocukların devamlı korunma altında kalmaları için kendi haklarını bilmeleri gerektiğini söyleyerek, çocukların haklarını bilmelerinin gelişim, eğitim ve büyüme evrelerini olumlu yönde etkilemekte olduğunu söyledi. Zaimağaoğulları, günümüzde böyle duyarlı öğrencilerin olduğunu görmekten dolayı oldukça onur duyduklarını belirterek, DAÜ’lülere verdikleri bilgilerden ve gerçekleştirdikleri seminerden dolayı teşekkürlerini iletti.