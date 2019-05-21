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DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek

DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek

21 Mayıs 2019 Salı 15:05
DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için Eğitim Fakültesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek. 28 – 29 Mayıs 2019 tarihlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek yetenek sınavına adaylar bireysel olarak alınacaktır.

Sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan söz konusu sınavda adaylardan 5 adet tek ses işitme-yineleme, 5 adet iki ses işitme-yineleme, 5 adet üç ses işitme-yineleme: majör, minör, makamsal akorlar, 2 adet dört ses işitme-yineleme: 7’li akorlardan, ezgi işitme-yineleme: ikişer motiften makamsal ve tonal iki ayrı melodik cümleyi yineleme, bir şan parçası ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi, enstrümanı ile kendi belirlediği bir eseri seslendirmesi istenecektir. Mülakat sırasında aday öğrenciye müzik alanına ilişkin eğitim geçmişi, adayın kişisel ve akademik özelliklerine ilişkin sorular da sorulacaktır.

Lise eğitimini tamamlamış olan KKTC uyruklu öğrencilerin DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapacakları yetenek sınavı başvuruları ile ilgili detaylı bilgiye 630 1217 numaralı telefondan veya www.emu.edu.tr ve registrar@emu.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. Başvurular, 27 Mayıs 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
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