DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel Iletişim Tasarımı Bölümü Ginette Caron’u ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü dünyanın önde gelen tasarımcılarını öğrencilerle buluşturmayı hedefleyerek, “Tasarımı Ustalardan Öğrenmek” dersi kapsamında dördüncü dönem konuğu olarak tasarımcı Öğretim Üyesi Ginette Caron’u ağırladı.

Bu dönemin ders konusu olarak ambalaj ve marka tasarımı konularında kurgulandı. Bu bağlamda öğrenciler derste ortaya çıkaracakları marka ve ambalaj tasarımlarıyla, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası bir yarışma olan “Model Young Package Competition 2020”de kişisel bakım kategorisinde yarışacaklar.

Ginette Caron aralarında Benetton ve Prada grubun bulunduğu birçok önemli firmada tasarımcı (kurumsal kimlik, grafik tasarım, ambalaj, yönlendirme işaretlerini, sergileme taarımı ve vb.) ve sanat yönetmeni olarak çalıştıktan sonra, şu anda Milano’da “Ginette Caron Communication Design” adlı kendi stüdyosunda çalışmalarına devam ediyor. Şu anda Barilla, Bulgari, Fabriano Butique, Ferragamo, Knoll, Moleskine, San Carlo, Swatch ve TV5 önemli müşterileri arasındadır.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemlerde yine aynı ders kapsamında dünyanın önde gelen ve saygın görsel iletişim tasarımcılarını öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i Ziyaret Etti

Öte yandan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i makamında ziyaret eden Ginetto Caron, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Demirel, DAÜ hakkında bilgiler verdi. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan da ziyaret sırasında hazır bulundu.