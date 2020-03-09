banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103439
ALTIN
330.490
DOLAR
6.1123
STERLİN
8.0123
EURO
7.0185
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel Iletişim Tasarımı Bölümü Ginette Caron’u ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü dünyanın önde gelen tasarımcılarını öğrencilerle buluşturmayı hedefleyerek, “Tasarımı Ustalardan Öğrenmek” dersi kapsamında dördüncü dönem konuğu olarak tasarımcı Öğretim Üyesi Ginette Caron’u ağırladı.

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel Iletişim Tasarımı Bölümü Ginette Caron’u ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü dünyanın önde gelen tasarımcılarını öğrencilerle buluşturmayı hedefleyerek, “Tasarımı Ustalardan Öğrenmek” dersi kapsamında dördüncü dönem konuğu olarak tasarımcı Öğretim Üyesi Ginette Caron’u ağırladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:19
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel Iletişim Tasarımı Bölümü Ginette Caron’u ağırladı
banner337

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü dünyanın önde gelen tasarımcılarını öğrencilerle buluşturmayı hedefleyerek, “Tasarımı Ustalardan Öğrenmek” dersi kapsamında dördüncü dönem konuğu olarak tasarımcı Öğretim Üyesi Ginette Caron’u ağırladı.

Bu dönemin ders konusu olarak ambalaj ve marka tasarımı konularında kurgulandı. Bu bağlamda öğrenciler derste ortaya çıkaracakları marka ve ambalaj tasarımlarıyla, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası bir yarışma olan “Model Young Package Competition 2020”de kişisel bakım kategorisinde yarışacaklar.

Ginette Caron aralarında Benetton ve Prada grubun bulunduğu birçok önemli firmada tasarımcı (kurumsal kimlik, grafik tasarım, ambalaj, yönlendirme işaretlerini, sergileme taarımı ve vb.) ve sanat yönetmeni olarak çalıştıktan sonra, şu anda Milano’da “Ginette Caron Communication Design” adlı kendi stüdyosunda çalışmalarına devam ediyor. Şu anda Barilla, Bulgari, Fabriano Butique, Ferragamo, Knoll, Moleskine, San Carlo, Swatch ve TV5 önemli müşterileri arasındadır.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemlerde yine aynı ders kapsamında dünyanın önde gelen ve saygın görsel iletişim tasarımcılarını öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i Ziyaret Etti

Öte yandan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i makamında ziyaret eden Ginetto Caron, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Demirel, DAÜ hakkında bilgiler verdi. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan da ziyaret sırasında hazır bulundu.

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamusen, Posta Dairesi’nde Grev Ve Eylem Uyarısında Bulundu
Kamusen, Posta Dairesi’nde Grev Ve Eylem Uyarısında Bulundu
Erhürman Bir Grup Akademisyen Ve Sanatçıyla Bir Araya Geldi
Erhürman Bir Grup Akademisyen Ve Sanatçıyla Bir Araya Geldi
Girne Belediyesi Tiyatro Günleri “kadın” İle  devam Ediyor
Girne Belediyesi Tiyatro Günleri “kadın” İle  devam Ediyor
Kadın Girişimci Yönetici Okulu Kktc'deki Mezunlarını Verdi
Kadın Girişimci Yönetici Okulu Kktc'deki Mezunlarını Verdi
Kazakistanlı Sanatçıların Sergileri Ziyarete Açıldı
Kazakistanlı Sanatçıların Sergileri Ziyarete Açıldı
Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “dedikodu Filmin Sonu ” Adlı Oyunu Güzelyurt’ta Sahnelendi
Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “dedikodu Filmin Sonu ” Adlı Oyunu Güzelyurt’ta Sahnelendi
Pilli: ” DSÖ’nün açıklaması ile birlikte olası Korona virüs salgınına yönelik hazırlıklara hemen başladık”
Pilli: ” DSÖ’nün açıklaması ile birlikte olası Korona virüs salgınına yönelik hazırlıklara hemen başladık”
Çalıntı gemi niye Pazar günü limana yanaştı
Çalıntı gemi niye Pazar günü limana yanaştı
Doç. Dr. Akkaya, “teknoloji ilerleyip bağlantı hızları arttıkça sanal gerçekliğe daha çok yaklaşıyoruz”
Doç. Dr. Akkaya, “teknoloji ilerleyip bağlantı hızları arttıkça sanal gerçekliğe daha çok yaklaşıyoruz”
Merve Altuner Health Center açıldı
Merve Altuner Health Center açıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim