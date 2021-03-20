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DAÜ giriş ve burs sınavı 19 Haziran’da

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 - 2022 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

20 Mart 2021 Cumartesi 12:15
DAÜ giriş ve burs sınavı 19 Haziran’da
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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 10.30-13.00 saatleri arasında, KKTC’de 6 ilçede ve İstanbul’da yer alacak sınava KKTC uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.

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Sınava başvurular 3-25 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılabilecek. Adayların programlara yerleştirilmesi, orta öğretim başarı puanı ve sınav sonucu dikkate alınarak yapılacak. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaylar, orta öğretim başarı puanı ile de programlara yerleştirilebilecekler.

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Son Güncelleme: 20.03.2021 13:59
Anahtar Kelimeler:
Daü Burs SınavıDaü Giriş Sınavı
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