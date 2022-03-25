banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daü giriş ve burs sınavı 12 haziran’da yapılacak
Gürültü şikayetine gittiler, uyuşturucu buldular!
100 Euro karşılığında Güney'e geçeceklerdi!
1 kilo kokainle yakalandılar
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde
banner404

Daü giriş ve burs sınavı 12 haziran’da yapılacak

SINAVA BAŞVURULAR, 9 MAYIS–8 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILABİLECEK...

25 Mart 2022 Cuma 15:30
Daü giriş ve burs sınavı 12 haziran’da yapılacak

SINAVA BAŞVURULAR, 9 MAYIS–8 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILABİLECEK

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’nın, 12 Haziran’da yapılacağı bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Giriş ve Burs Sınavı,  12 Haziran Pazar günü 10.30-13.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da yapılacak.

banner341
Sınava, KKTC uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Sınava başvurular, 9 Mayıs–8 Haziran tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek.

Sınava katılamayan adaylar, orta öğretim başarı puanı ile de programlara yerleştirilebilecekler.

Sınav ile ilgili detaylı bilginin ileriki günlerde açıklanacağı da belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2022 15:43
Anahtar Kelimeler:
Daü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürültü şikayetine gittiler, uyuşturucu buldular!
Gürültü şikayetine gittiler, uyuşturucu buldular!
100 Euro karşılığında Güney'e geçeceklerdi!
100 Euro karşılığında Güney'e geçeceklerdi!
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde
150 milyon TL borçlanma için ihale
150 milyon TL borçlanma için ihale
Arıklı: Şoför okullarının sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütülüyor
Arıklı: Şoför okullarının sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütülüyor
Meteoroloji Dairesi açıkladı
Meteoroloji Dairesi açıkladı
ACI KAYIP...
ACI KAYIP...
Atun:Sütün bu kadar pahalıya satılması,bir devlet adamı ve bir baba olarak beni rahatsız eder
Atun:Sütün bu kadar pahalıya satılması,bir devlet adamı ve bir baba olarak beni rahatsız eder
SÜTÜ UCUZLATMAK YERİNE ALKOLÜ PAHALILAŞTIRMA HİÇBİR EKONOMİK AKILLA AÇIKLANAMAZ!
SÜTÜ UCUZLATMAK YERİNE ALKOLÜ PAHALILAŞTIRMA HİÇBİR EKONOMİK AKILLA AÇIKLANAMAZ!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim