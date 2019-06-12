DAÜ giriş sınavı gerçekleştirildi

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından, KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen Giriş ve Burs Sınavı dün yapıldı.

Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde yapılan sınava 1446 öğrenci katıldı.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sınava katılan adaylar tercih ettikleri programların gerektirdiği puan türüne göre, Türkçe, Edebiyat ve Sosyal Bilimler, Matematik – 1, Matematik – 2, Fen Bilimleri, İngilizce Dil ve Görsel Yetenek testlerini cevaplandırdı.

ÖĞRENCİLER KAYIT YAPTIRABİLİYOR

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2019 sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler bugünden itibaren kayıtlarını yaptırabiliyor.



Sınavı kazanan öğrenciler kayıt için lise diploması, KKTC Kimlik Kartı fotokopisi ve 4 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek.

