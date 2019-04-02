DAÜ Gimer Girişimcilik etkinliğine ev sahipliği yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ-GİMER), DAÜ Rektörlük Binası Senato Odası’nda “LEAD Cyprus” tarafından düzenlenen ve İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından finanse edilen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

DAÜ-GİMER’den yapılan açıklamada LEAD Cyprus’un bir girişim ve süreç olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir nihai hedef olduğu belirtildi.

Açıklamada, “LEAD Cyprus’un amacı, Kıbrıs’taki profesyoneller ve yenilikçiler arasındaki ekosistemin birleştirilmesi ve gerçeğe dönüştürülmesini sağlamak, iş diyaloğu ve demokrasiyi teşvik etmektir. Kıbrıs halkı, adadaki paydaşlarla birlikte çalışarak ortak ekonomik ve sosyal mücadelelerin üstesinden gelebilecektir” denildi.

Açıklamada, Ada çapında farklı organizasyonlardan 20 etkin kişinin katıldığı etkinlikte, Kıbrıslıları bir araya getirmek ve Ada ile ilgili konuları tartışmanın amaçlandığı kaydedildi.

Etkinlikte aynı zamanda barışın inşa edilmesinde girişimciliğin ne gibi bir rolü olacağına da değinildi.