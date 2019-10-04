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DAÜ “Gazeteciliğin Geleceği” Konferansı’nda temsil edildi

DAÜ “Gazeteciliğin Geleceği” Konferansı’nda temsil edildi

04 Ekim 2019 Cuma 17:53
DAÜ “Gazeteciliğin Geleceği” Konferansı’nda temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Ersoy, Galler’de düzenlenen “Gazeteciliğin Geleceği” temalı konferansa katıldı. Dünyaca tanınmış iletişim profesörlerinin ve araştırmacıların da yer aldığı konferansta, gazeteciliğin geleceğine yönelik fikirler tartışıldı.

“Toplum Medyası ve Standartlar”

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Cardiff Üniversitesi, Gazetecilik, Medya ve Kültür Okulu tarafından iki yılda bir düzenlenen konferansa dünyanın farklı ülkelerinden ve üniversitelerinden akademisyenler katıldı. Doç. Dr. Metin Ersoy konferansta “Toplum Medyası ve Standartlar: CCMC Örneği” üzerine Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy ile ortaklaşa hazırladıkları makaleyi sundu.

Okuyucuyu Merkezli Medya

Konuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ersoy, toplum medyası üzerine yaptıkları araştırmanın Kıbrıs için önemli bulgular içerdiğini, geleneksel medyanın giderek güç kaybettiği bu yüzyılda okuyucuyu merkezine alan toplum medyası ve alternatif medya gibi oluşumların giderek yaygınlaştığını ifade etti. Doç. Dr. Ersoy ayrıca, toplum medyasının sessizlerin sesi olma gibi bir özelliğinin de bulunduğunu ifade ederek, hak haberciliği kapsamında çocuk, genç, kadın, insan hakları haberciliği prensiplerini yerine getirdiğini kaydetti.

“Kıbrıs’ta toplum medyasına ihtiyaç var”

Kıbrıs’ta toplum medyasına olan ihtiyaca da vurgu yapan Doç. Dr. Ersoy şöyle devam etti: “Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) 10 yıl boyunca Kıbrıs’taki bireylere, gruplara, medya mensuplarına, sivil topluma hizmet etmiştir. Gelinen aşamada CCMC’nin faaliyetlerini resmi olmayan bir şekilde sonlandırıldı. Ancak CCMC’nin başlattığı toplum medyası faaliyetleri farklı isimlerle devam edeceği bilgisini edinmiş bulunuyoruz. Toplumda demokrasinin, insan haklarının gelişmesi için farklı seslerin gelişmesine fırsat veren bu tür oluşumların devam etmesi önemli bir durumdur.”

Mobil gazetecilik

Cardiff’te katıldığı “Gazeteciliğin Geleceği” konulu konferansı da değerlendiren Doç. Dr. Ersoy, dünyada artık farklı gazetecilik türlerinin denendiğini mobil gazetecilik gibi kavramların hataya geçtiğini söyledi. Mobil gazetecilik ile portatif elektronik cihazlar yardımıyla gazetecilerin topluma daha hızlı hizmet vermeye başladığını da dile getiren Ersoy, Kıbrıs’ta da bunun örneklerinin başladığını vurguladı. Gazetecilik mesleğinin geleceğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ersoy, gazetecilik mesleğinin yok olmayacağını belirterek, gazeteciliğin çağın gereksinimlerine cevap vererek sürekli gelişen ve toplumu merkezine alan bir anlayışla gücünü artıracağını dile getirdi. Doç. Dr. Metin Ersoy katıldığı konferansta dünyaca tanınmış barış gazeteciliği profesörlerinden Jake Lynch ile gazeteciliğin geleceğini ve ortak projelerini konuşma fırsatı buldu. Doç. Dr. Ersoy, Jake Lynch’i Kıbrıs’a ve DAÜ’ye davet ederek, ilerleyen günlerde gazetecilere yönelik barış gazeteciliği atölye çalışması düzenleme önerisinde bulundu.

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