DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerinden atölye çalışması

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Piyale Paşa Muhtarı Rifat Sevindik önderliğinde çoğunluğu erkek olan Piyale Paşa Mahalle Muhtarlığı sakinleri ve yakınlarına pastacılık üzerine atölye çalışması gerçekleştiren öğrenciler, gastronominin ve turizmin önemi, kültüre hitap şekli ve mutfağın sadece kadınlara yönelik olmadığı üzerinde durarak aşcıların neden farklı tarzda üniforma giydiklerini katılımcılaa açıkladılar.

DAÜ Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri dünya genelinde gastronominin ne kadar ihtiyaç duyulan bir meslek olduğunu, fazlasıyla rağbet gördüğünü ve yararlarını anlattılar. Sunumun ardından uygulamaya geçilerek tatlılardaki bazı püf noktalar üzerinde duruldu. Katılımcılara cup cake, normal kalıp keklerin nasıl süsleneceğini, pratik ve kolay yanlarını öğretip tek tek denemelerine fırsat verdiler. Katılımcılar ve Mahalle Muhtarı Rifat Sevindik gerçekleştirilen eğitimi eğlenceli ve keyifli bulduklarını belirterek, DAÜ’den bu gibi eğitimlerin devamını istediler. Proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ruso ise günümüzde mesleklerin artık kadın işi, erkek işi diye ayrılmadığını, erkeklerin de kadınlar gibi mutfakta harikalar yaratabileceğinin altını çizdi.