banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107310
ALTIN
318.293
DOLAR
6.2160
STERLİN
7.9381
EURO
6.9160
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
Kendimi bildim bileli yeni bir hastane yapılacak!
Kendimi bildim bileli yeni bir...
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden dev başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen ve Üniversiteyi temsilen ilk kez katıldığı Dünya Aşçılık Olimpiyatları’nda bir ilki gerçekleştirerek altın madalyanın sahibi oldu.

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden dev başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen ve Üniversiteyi temsilen ilk kez katıldığı Dünya Aşçılık Olimpiyatları’nda bir ilki gerçekleştirerek altın madalyanın sahibi oldu.

02 Mart 2020 Pazartesi 16:34
DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden dev başarı
banner337

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen ve Üniversiteyi temsilen ilk kez katıldığı Dünya Aşçılık Olimpiyatları’nda bir ilki gerçekleştirerek altın madalyanın sahibi oldu. 

2018 yılında Lüksemburg’ta düzenlenen Villeroy & Boch Dünya Aşçılık ve Pastacılık Yarışmaları’nda birinci gelerek altın madalyanın sahibi olan Pasta Şefi Pınar Barut, ilk kez katıdığı olimpiyatlarda “Pastry Artistic” dalında altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Pasta Şefi Öğretim Görevlisi Barut, hala yarışmanın heyacanı içerisinde olduğunu ifade ederek, ilk kez katılmış olmasına karşın başarısının gerek kendi, gerek DAÜ, gerekse KKTC adına gurur verici olduğunu  söyledi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pasta Şefi Pınar Barut’un geçtiğimiz yıllarda göstermiş olduğu başarının tesadüf olmadığını belirterek, olimpiyatlarda da aynı başarıyı göstermesinin gurur verici olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Kılıç, IKA Culinary Olympics’in (Aşcılık Olimpiyatları) 4 yılda bir yapıldığını ve ilk kez bu yıl Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlendiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, 70’den fazla ülkeden  2,000 şefin kıyasıya yarıştığını dile getirerek, Pınar Barut’un dünyanın en zor ve en büyük yarışması olarak kabul edilen Aşçılık Olimpiyatları’nın prestij açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenişehir Bölgesinde Yarın 10 Saatlik Elektrik Kesintisi
Yenişehir Bölgesinde Yarın 10 Saatlik Elektrik Kesintisi
Tatar: “özgürlüğümüzden Geri Adım Atmayız”
Tatar: “özgürlüğümüzden Geri Adım Atmayız”
Sağlık Bakanlığı Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı
Sağlık Bakanlığı Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı
Bozdağlar; “Koronavirüs dünya turizmini olumsuz etkileyecektir”
Bozdağlar; “Koronavirüs dünya turizmini olumsuz etkileyecektir”
KSP’den Anastasiadis’e eleştiri
KSP’den Anastasiadis’e eleştiri
Başbakan Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere yarın Kayseri’ye gidiyor
Başbakan Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere yarın Kayseri’ye gidiyor
LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu
LAÜ’de 21. Yüzyılda liderlik konuşuldu
DAÜ’de “Welcome Night” etkinliği gerçekleştirildi
DAÜ’de “Welcome Night” etkinliği gerçekleştirildi
Akıncı: “Gençlerimizin, Kıbrıslı Türk kimlikleri ve kendi bayraklarıyla yarışmasını sağlamak en büyük mutluluğumuz olacaktır”
Akıncı: “Gençlerimizin, Kıbrıslı Türk kimlikleri ve kendi bayraklarıyla yarışmasını sağlamak en büyük mutluluğumuz olacaktır”
Sendikal Platform: “insan Kaçakçılığı Ve Köle Düzeni Var”
Sendikal Platform: “insan Kaçakçılığı Ve Köle Düzeni Var”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim