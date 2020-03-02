DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden dev başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen ve Üniversiteyi temsilen ilk kez katıldığı Dünya Aşçılık Olimpiyatları’nda bir ilki gerçekleştirerek altın madalyanın sahibi oldu.

2018 yılında Lüksemburg’ta düzenlenen Villeroy & Boch Dünya Aşçılık ve Pastacılık Yarışmaları’nda birinci gelerek altın madalyanın sahibi olan Pasta Şefi Pınar Barut, ilk kez katıdığı olimpiyatlarda “Pastry Artistic” dalında altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Pasta Şefi Öğretim Görevlisi Barut, hala yarışmanın heyacanı içerisinde olduğunu ifade ederek, ilk kez katılmış olmasına karşın başarısının gerek kendi, gerek DAÜ, gerekse KKTC adına gurur verici olduğunu söyledi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pasta Şefi Pınar Barut’un geçtiğimiz yıllarda göstermiş olduğu başarının tesadüf olmadığını belirterek, olimpiyatlarda da aynı başarıyı göstermesinin gurur verici olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Kılıç, IKA Culinary Olympics’in (Aşcılık Olimpiyatları) 4 yılda bir yapıldığını ve ilk kez bu yıl Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlendiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, 70’den fazla ülkeden 2,000 şefin kıyasıya yarıştığını dile getirerek, Pınar Barut’un dünyanın en zor ve en büyük yarışması olarak kabul edilen Aşçılık Olimpiyatları’nın prestij açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.