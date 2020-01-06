DAÜ Gastronomi öğrencileri ağaçlarda kireçleme çalışması başlattı

Herkesin çocukluğunda merak ettiği ağaçlar niye beyaza boyanır sorusunu soran çocuklara öğrenciler boya esnasında veya arzu eden hocaların sınıflarına girip görseller kullanıp sunum yapıyorlar. Ardından denemek isteyen öğrencilere boyama fırsatı sunuyorlar. Keyifli geçen projenin sayesinde ağaçların gelişimi kuvvetlendirilip sağlıklı kılınıyor, gövdede filizlenme ve ağaç kabuklarının çatlaması önleniyor. Çocukların sağlığını da göz önünde bulunduran projede ağaçlara zarar veren her türlü haşereye karşı mücadele ediliyor, çünkü bilindiği üzere kireç böceklerin ağaçlara çıkıp yuva yapmasını engelliyor. Projenin çevre, sağlık gibi çok amaçlı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ilkokulların hem düzenli, hem bakımlı, hem de temiz görünmesini sağlamak amacıyla bu uygulamayı her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Gazimağusa bölgesi çevresinde bulunan Gönendere, Güvercinlik, Çayönü, Çayırova, Ziyamet, İskele, Maraş okullarından başlayan projenin Girne, Lefkoşa ve Lefke bölgesinde de hayata geçirilmesini planladıklarını belirtti.
06 Ocak 2020 Pazartesi 16:28