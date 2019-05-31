DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi kalitesini bu yıl yine kanıtladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, 2018 yılında Web of Science tarafından endekslenen dergilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yayın sıralamaları açısından 94 yayın ile açık ara birinci sırada yer aldı. 1986 yılında kurulan Fen ve Edebiyat Fakültesi, kurulduğu yıldan itibaren 2018 yılına kadar 926 yayın ve bu yayınlara alınan 9,184 atıf ile gerek KKTC’nin, gerekse de Türkiye’nin önde gelen Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında yer alma başarısı gösterdi. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, 59 tam zamanlı öğretim üyesi ile eğitim veren fakültede akademisyen başına düşen yıllık yayın ortalaması 1.59 olup, bulunduğu bölgede bu anlamda en güçlü Fen ve Edebiyat Fakültesi olma özelliğini taşıyor.

Bünyesindeki bölümlerde Aktüerya Bilimleri (İngilizce), Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce), Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Psikoloji (İngilizce ve Türkçe), ve Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) olmak üzere toplam 7 lisans program ile hizmet veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, öte yandan, Genel Psikoloji Yüksek Lisans (YL), Matematik ve Bilgisayar YL ve doktora, Fizik YL ve doktora, Kimya YL ve doktora, Türk Dili ve Edebiyatı YL, ve 2019 yılında YÖK onayı alan ve Eylül 2019 yılında eğitime başlayacak olan Medikal Biyoteknoloji Tezsiz YL programlarını da bünyesinde barındırıyor.

Yüksek Kalitede Eğitim ve Topluma Katkı

DAÜ’nün vizyon ve misyonu doğrultusunda eğitim kalitesine ve araştırma potansiyeline verilen büyük önemin göstergeleri olarak, İngiltere merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2018 – 2019 Akademik Yılı için Dünya Üniversite Sıralaması’na giren Türk Üniversiteler arasında 601-800 bandında yer aldı. Yine İngiltere merkezli yüksek öğretim kalite kurumlarında en önemlilerinden biri olan QS-Stars’a göre ise DAÜ Eğitim ve Olanaklar alanında 5 yıldıza layık görüldü. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Doğa Bilimleri Bölümleri (Fizik, Kimya, Matematik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri) Times Higher Education’nın 501-600 bandında yer alma başarısı göstererek “Fizik ve Astronomi”, “Kimya” ve “Matematik ve İstatistik” konularında DAÜ’nün Türkiye’de 3. sırada yer almasını sağlamıştır. Öte yandan DAÜ, Nature Index 2018’de de yer alarak üst üste 3. kez bu başarıyı tekrarladı. DAÜ Fizik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri bu başarıda büyük rol oynadı.

Öte yandan, Oxford Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi akademik iş birliği çerçevesinde K.K.T.C.’de kadın sağlığı üzerine gerçekleştirilmekte olan projede, Fakültemiz bünyesindeki Biyolojik Bilimler Bölümü önemli bir rol oynamaktadır.

Üst Düzey Donanımlı Laboratuvarları İle Fark Yaratıyor

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde özellikle son iki yılda açılan Fizik 1, Fizik 2, Mütercim Tercümanlık Laboratuvarı ve Matematik Araştırma Laboratuvarları fakültenin eğitim, araştırma ve kaliteye verdiği önemin en büyük göstergeleri arasında yer alıyor. Fakültenin DAÜ’nün araştırma altyapısında önemli bir yer tuttuğunun altını çizen DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakültede Fizik 1, Fizik 2 ve Matematik Araştırma laboratuvarının yanı sıra; Genel Kimya, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psiko-Biyoloji, Bilişsel Davranış, Mütercim Tercümanlık ve Fiziko-Kimya, Enstrümantal Analiz, Organik Kimya, Fotovoltaik, İnce Film Metrolojisi, Çeviri Laboratuvarı ve üç bilgisayar laboratuvarında araştırmacılara çalışma ve deney yürütme olanağı sağlandığını vurguladı.

Uluslararası Üyelik Ve Akreditasyonlara Sahip

Uluslararası üyelik ve akreditasyonlara büyük önem veren DAÜ, Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde Matematik Bölümü’nün American Mathematical Society (AMS) üyeliğine, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programı 2020 yılına kadar Almanya merkezli Sağlık Bilimleri alanında akreditasyon veren AHPGS ile 2021 Mayıs sonuna kadar geçerliliğini koruyan Psikoloji İngilizce Lisans Programı Türk Psikologlar Derneği (TPD) akreditasyonuna sahiptir.

Bilimsel Etkinlikler Düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özarslan, fakültenin 2018-2019 Akademik yılı içerisinde öğrencilerin kendilerini daha da geliştirmeleri, mezun olduktan sonra neler yapabilecekleri adına bilgi sahibi olmaları için birçok öğrencileri uzman kişilerle bir araya getirecek etkinlikler düzenlenmesinin yanında, Psikoloji Bölümünün düzenlediği ‘IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’, bu yıl 12.’si düzenlenen ve birçok uzman psikoloğun katıldığı ‘Psikoloji Günleri’, Biyolojik Bilimler Bölümü’nün düzenlediği ‘4. Moleküler Biyoloji ve Genetik Kariyer Günü’ ve ‘2019 DNA Günü Genom Düzenleme Öğrenci Seminerleri’, Fizik Bölümü’nün bu yıl 2.’sini düzenlediği ‘ Fizik Günleri’, Matematik Bölümü tarafından bu yıl 25.’si gerçekleştirilen ‘Liselerarası Matematik Yarışması’, Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün bu yıl 8.’sini düzenlediği ‘Belgesel Çevirisi Günleri’ ve 11.’sini gerçekleştirdiği ‘Beyaz Perde Günleri’ gibi büyük sempozyumlar ve bölüm bünyelerinde geleneksel etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Prof. Dr. Özarslan, fakültede yüksek standartlarda verilen kaliteli eğitim ve sunulan olanaklar sayesinde mezunların dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilebildiğini ve piyasada kolayca iş bulup, rekabetçi iş ortamlarında kendilerine yer edinebildiklerini vurguladı.