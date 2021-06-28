DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi İngilizce Psikoloji Programı akredite edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü’ne bağlı İngilizce Psikoloji lisans programı, Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 2024 yılına kadar akredite edildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Psikoloji Bölümü, bu akreditasyonla KKTC’deki aktredite programa sahip tek bölüm unvanını korurken, Türkiye’de akredite olan 10 bölüm arasında tekrar yerini aldı.

DAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, akreditasyonun DAÜ’nün ortaya koyduğu eğitim ve araştırma kalitesinin artırılması misyonu açısından son derece önemli olduğunu belirterek, DAÜ Psikoloji Bölümü’nün bu misyonu sahiplenmek ve sürdürmek anlamında kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.