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DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi ortak seminer düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi, ortak seminer düzenledi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:30
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi ortak seminer düzenledi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi, ortak seminer düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü altında açılan “Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı” ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü bünyesinde açılan “Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı” ile işbirliği içerisinde düzenlenen çevrim içi seminer, Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirildi.

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DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’un moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, Türkiye’nin Aydın ili, Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisyas Arkeolojik Alanı’nın alan yönetim planını hazırlamış olan Prof. Dr. Aykut Karaman tarafından “Kültürel Miras Yönetimi Afrodisyas Alan Yönetimi Örneği” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Karaman’ın başkanlığında Afrodisyas için hazırlanan alan yönetimi planının da yer aldığı başvuru dosyası aracılığıyla, Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında Türkiye adayı olan Afrodisyas Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verilmişti. Prof. Dr. Karaman sunumunda alan yönetim planının önemi, gerekliliği ve yapılan sürecin aşamalarının nasıl olduğunu kendi bire bir deneyimi ile katılımcıları ile paylaştı ve bilim insanı adaylarının çalışmalarına ışık tuttu.

Seminer, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun tarafından verilen “KORS 528 Kültürel Miras Alan Yönetimi ve Sürdürülebilirliği” dersi kapsamında gerçekleştirildi.

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Son Güncelleme: 31.05.2021 19:38
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