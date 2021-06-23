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23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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DAÜ en iyi genç üniversiteler sıralamasına girdi

 

23 Haziran 2021 Çarşamba 17:45
DAÜ en iyi genç üniversiteler sıralamasına girdi
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İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2021 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasını açıkladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre DAÜ, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) giren tek üniversite oldu ve 251-300 bandında yer aldı.

DAÜ’nün sıralamada bulunan 32 Türkiye üniversitesi arasından 7’nci sırayı elde ettiği listede, dünya birincisi Singapur Nanyang Technological University olarak açıklandı.

Gelişmekte olan ülke üniversitelerinin artışının dikkat çektiği listede, Hindistan’dan 34, Malezya’dan 12, Çin’den 8 üniversitede sıralamaya girdi.

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ABD’den listede 4 genç üniversitede yer alırken, Güney Kıbrıs’tan ise 3 üniversite listeye girmeyi başardı.

Times Higher Education, dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alırken, bu yıl genel dünya listesindeki performans ölçeklerini kullandı.

“EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KALİTESİNİN GÖSTERGESİ”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Times Higher Education editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta, söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün, uluslararası bağımsız sıralama kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinin, eğitim ve araştırma kalitesinin bir göstergesi olduğunu belirten Hocanın, bu başarıda katkısı olan tüm DAÜ personeline teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 18:52
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