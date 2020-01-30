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DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi.

30 Ocak 2020 Perşembe 16:12
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları yemin etti

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DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi. Mezunlar, 28 Ocak 2020 Salı günü, saat 11:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mesleğe ilk adımlarını atmış oldular. İnsanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin eden 62 yeni mezun eczacı, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine dair ant içti.

“Mezunlarımız Dünyanın Dört Bir Yanında”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Yemin Töreni’nin açılışında konuşan DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, konuşmasına DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni mezunlarını tebrik ederek başladı ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Pulhan, DAÜ mezunlarının dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve mezun sayısının 60 bini aştığını vurgulayarak, bundan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

“433 Mezun Sayısına Ulaştık”

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç, konuşmasında DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin giderek büyüdüğünü ve bu akademik dönemde mezun olan öğrencileri ile 433 mezun sayısına ulaştıklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. İlktaç, mezun vermenin bir fakülte için kendi ayakları üzerinde durmanın bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. İlktaç, DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunlarının dünyanın dört bir yanında çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade ederek, her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını ve mezunların DAÜ’nün adını daha da yukarılara taşıyacaklarını belirtti. Tüm mezunları ve ailelerini tebrik eden, Yrd. Doç. Dr. İlktaç, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiEczacılık Fakültesi
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