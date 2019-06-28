banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.353
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3479
EURO
6.5832
Uçar 11 ay hapis yatacak
UÇAR 11 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
15 ay hapis yatacak
15 AY HAPİS YATACAK
Mahkeme reddetti!
MAHKEME REDDETTİ!
banner306
Flaş Haber
15 ay hapis yatacak
Kapat

DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

28 Haziran 2019 Cuma 17:52
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi. Törene Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin ve akademik personeller de katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, eczacılığa giden yolda bugün çok önemli bir adım atılacağını belirtti. Prof. Dr. Şahin DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunlarının dünyanın dört bir yanında çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade ederken, her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını ve DAÜ’nün adını daha da yukarılara taşıyacaklarını vurguladı. Tüm mezunları ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Şahin, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

banner317
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı konuşmasında, “Sizin hayatınızda yeni bir açılım, heyecanlı yeni bir yolculuğuna çıkıyorsunuz. Bizler her fakültemizin ne kadar değerli ne kadar başarılı olduğuna tanıklık eden idarecileriniz olarak, eminiz ki gelecek yaşamınızda çok başarılı olup üniversitemizi gittiğiniz her yerde üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz” dedi.

1978 yılından Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak hayat bulan Doğu Akdeniz Üniversitesinin, 40’ıncı kalite ve başarını günden güne arttırarak ilerlediğini ifade eden Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bu vesile ile 40 yıl boyunca emeği geçen tüm öğretim görevlilerine, çalışanlara şehir adına teşekkür ederek mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

Törende Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, oğlu Mehmet Arter ’in de mezun olmasından dolayı oğluna mezuniyet diplomasını kendisi verdi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atmış oldular.  (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Başbakan Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’nın 11. Olağan Genel Kurulu yarın...
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’nın 11. Olağan Genel Kurulu yarın...
Muhtaroğlu: “2018'de ihracat 100.9 milyon dolar, ithalat ise 1,816 milyon dolara yükseldi”
Muhtaroğlu: “2018'de ihracat 100.9 milyon dolar, ithalat ise 1,816 milyon dolara yükseldi”
Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti
Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti
Haspolat- Taşkent yolunda tamir çalışmaları sürüyor
Haspolat- Taşkent yolunda tamir çalışmaları sürüyor
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Stuttgart'ta Avrupa Konseyi Toplantısına Katıldı
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Stuttgart'ta Avrupa Konseyi Toplantısına Katıldı
“2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” Gerçekleşti
“2018-2019 Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi Ödül Töreni” Gerçekleşti
“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım
“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti
Mağusa'da izinsiz müteahhitlik yapan zanlı teminatla serbest bırakıldı
Mağusa'da izinsiz müteahhitlik yapan zanlı teminatla serbest bırakıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim