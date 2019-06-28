DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi. Törene Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin ve akademik personeller de katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, eczacılığa giden yolda bugün çok önemli bir adım atılacağını belirtti. Prof. Dr. Şahin DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunlarının dünyanın dört bir yanında çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade ederken, her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını ve DAÜ’nün adını daha da yukarılara taşıyacaklarını vurguladı. Tüm mezunları ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Şahin, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı konuşmasında, “Sizin hayatınızda yeni bir açılım, heyecanlı yeni bir yolculuğuna çıkıyorsunuz. Bizler her fakültemizin ne kadar değerli ne kadar başarılı olduğuna tanıklık eden idarecileriniz olarak, eminiz ki gelecek yaşamınızda çok başarılı olup üniversitemizi gittiğiniz her yerde üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz” dedi.

1978 yılından Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak hayat bulan Doğu Akdeniz Üniversitesinin, 40’ıncı kalite ve başarını günden güne arttırarak ilerlediğini ifade eden Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bu vesile ile 40 yıl boyunca emeği geçen tüm öğretim görevlilerine, çalışanlara şehir adına teşekkür ederek mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

Törende Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, oğlu Mehmet Arter ’in de mezun olmasından dolayı oğluna mezuniyet diplomasını kendisi verdi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atmış oldular. (MHA)