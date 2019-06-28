banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96217
ALTIN
261.527
DOLAR
5.7602
STERLİN
7.3003
EURO
6.5578
Uçar 11 ay hapis yatacak
UÇAR 11 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
15 ay hapis yatacak
15 AY HAPİS YATACAK
Mahkeme reddetti!
MAHKEME REDDETTİ!
banner307
Flaş Haber
15 ay hapis yatacak
Kapat

DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

28 Haziran 2019 Cuma 16:15
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi. 28 Haziran 2019 Cuma günü, saat 11:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atmış oldular. 2 Temmuz 2019 Salı günü gerçekleştirilecek olan 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde; insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin eden 85 eczacı, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine dair and içti. Katılımın oldukça yoğun olduğu Yemin Töreni’ne öğrenci ve velilerin yanı sıra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile çok sayıda akademik personel katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Yemin Töreni’nin açılışında konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, eczacılığa giden yolda bugün çok önemli bir adım atılacağını belirtti. Prof. Dr. Şahin DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunlarının dünyanın dört bir yanında çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade ederken, her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını belirtti. Tüm mezunları ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Şahin, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

“Bugün bir son değil yeni bir başlangıçtır”

Açılışta konuşan DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı bugün burada olmaktan son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, bugünün aslında bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi. DAÜ olarak tüm öğrencilerin gelecekteki yaşamlarında başarılı olacağına inandığını aktaran Prof. Dr. Doratlı, herkese başarı dolu yıllar diledi.

“DAÜ Gazimağusa ve KKTC’nin gururudur”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugünün oldukça gurur verici bir gün olduğunun altını çizerek 1979 yılında kurulan DAÜ’nün bugün geldiği noktada başarılarla dolu bir 40 yıllı geride bıraktığının altını çizdi. DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve Gazimağusa’nın gururu olduğunu dile getiren Arter, DAÜ’nün bir övünç kaynağı olduğunu vurguladı. Gazimağusa Belediyesi olarak DAÜ ile iş birliklerinin her zaman devam edeceğini de aktaran Arter, mezun olan tüm öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. 

Açılış konuşmalarının ardından 16. Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması’na katılarak DAÜ’yü temsil eden öğrenci ile Pharm. B. ve Pharm. D. program birincilerine ödülleri Arter ve Prof. Dr. Doratlı tarafından takdim edildi. Öğrencilerin gerçekleştirdiği konuşmalarının ardından ise öğrencilere Yemin Belgeleri, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından takdim edildi. Mezunların sahnede toplu bir şekilde yemin etmesinin ardından, oldukça coşkulu geçen kep atma seremonisi sonrasında mezunlar onuruna düzenlenen kokteylin ardından tören sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Daü Eczacılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım
“Endişe çağında uluslararası ilişkiler konferansı”na DAÜ’den katılım
Mağusa'da izinsiz müteahhitlik yapan zanlı teminatla serbest bırakıldı
Mağusa'da izinsiz müteahhitlik yapan zanlı teminatla serbest bırakıldı
Kurşunlama olayına karışan 4'üncü zanlıya 7 gün ek tutukluluk verildi
Kurşunlama olayına karışan 4'üncü zanlıya 7 gün ek tutukluluk verildi
İthalde 1, Yerlide 7 Üründe Limit Üstü İlaç Kalıntısı Tespit Edildi
İthalde 1, Yerlide 7 Üründe Limit Üstü İlaç Kalıntısı Tespit Edildi
Akıncı'dan çocukları ve gençleri uyuşturucuyla zehirlenmekten uzak tutmak için seferberlik çağrısı
Akıncı'dan çocukları ve gençleri uyuşturucuyla zehirlenmekten uzak tutmak için seferberlik çağrısı
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden hayvan satışı…
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden hayvan satışı…
Küçükbaş hayvan beyan bildirimleri için son tarih 5 Temmuz...
Küçükbaş hayvan beyan bildirimleri için son tarih 5 Temmuz...
Lefkoşa Surlariçi’nde Latin gecesi...
Lefkoşa Surlariçi’nde Latin gecesi...
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’ne Ejdan Sadrazam atandı
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’ne Ejdan Sadrazam atandı
3. Emlakçılık eğitim semineri yarın yapılacak
3. Emlakçılık eğitim semineri yarın yapılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim