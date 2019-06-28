DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi. 28 Haziran 2019 Cuma günü, saat 11:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atmış oldular. 2 Temmuz 2019 Salı günü gerçekleştirilecek olan 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde; insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin eden 85 eczacı, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine dair and içti. Katılımın oldukça yoğun olduğu Yemin Töreni’ne öğrenci ve velilerin yanı sıra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile çok sayıda akademik personel katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Yemin Töreni’nin açılışında konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, eczacılığa giden yolda bugün çok önemli bir adım atılacağını belirtti. Prof. Dr. Şahin DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunlarının dünyanın dört bir yanında çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade ederken, her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını belirtti. Tüm mezunları ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Şahin, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

“Bugün bir son değil yeni bir başlangıçtır”

Açılışta konuşan DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı bugün burada olmaktan son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, bugünün aslında bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi. DAÜ olarak tüm öğrencilerin gelecekteki yaşamlarında başarılı olacağına inandığını aktaran Prof. Dr. Doratlı, herkese başarı dolu yıllar diledi.

“DAÜ Gazimağusa ve KKTC’nin gururudur”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugünün oldukça gurur verici bir gün olduğunun altını çizerek 1979 yılında kurulan DAÜ’nün bugün geldiği noktada başarılarla dolu bir 40 yıllı geride bıraktığının altını çizdi. DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve Gazimağusa’nın gururu olduğunu dile getiren Arter, DAÜ’nün bir övünç kaynağı olduğunu vurguladı. Gazimağusa Belediyesi olarak DAÜ ile iş birliklerinin her zaman devam edeceğini de aktaran Arter, mezun olan tüm öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından 16. Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması’na katılarak DAÜ’yü temsil eden öğrenci ile Pharm. B. ve Pharm. D. program birincilerine ödülleri Arter ve Prof. Dr. Doratlı tarafından takdim edildi. Öğrencilerin gerçekleştirdiği konuşmalarının ardından ise öğrencilere Yemin Belgeleri, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından takdim edildi. Mezunların sahnede toplu bir şekilde yemin etmesinin ardından, oldukça coşkulu geçen kep atma seremonisi sonrasında mezunlar onuruna düzenlenen kokteylin ardından tören sona erdi.