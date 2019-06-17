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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden “Kanserde ruh sağlığı” etkinliği

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden “Kanserde ruh sağlığı” etkinliği

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:43
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden “Kanserde ruh sağlığı” etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi çeşitli etkinliklerle halkla buluşmaya devam ediyor. Son olarak, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile iş birliği yapılarak, Psikolog Dr. Pelin Erbil eşliğinde kanser hasta ve hasta yakınlarını buluşturan bir toplantı düzenlendi. Toplantıda söz alan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Nahide Gökçora, günümüz pratiğinde kanser hastalığı ile mücadelede psikolojik desteğin tedavinin bir parçası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökçora, “Kanser, artık sadece fiziksel bir hastalık olarak algılanmamalı ve yeni bilimsel araştırmaların da öncülüğünde psikiyatrinin tedavide hatta kanseri önlemede yerini alması sağlanmalıdır” dedi. Prof. Dr. Gökçora, ayrıca DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi olarak, kanser hastaları ve yakınlarından gelecek her türlü talebe açık olduklarının altını çizdi.

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Merak Edilen Soruları Yanıtladı
Psikolog Dr. Pelin Erbil, söz konusu toplantıda merak edilen soruları yanıtladı. Bazı çalışmalara göre suskun ve içine kapanık insanların kansere daha yatkın olduğunun bulunduğunu, tanı konduktan sonra en sık depresyon ve kaygı problemleriyle karşılaşıldığını söyledi. Dr. Erbil, böyle durumlarda psikiyatrik yardım alınması gerektiğini ve doktor kontrolünde antidepresan kullanımının faydalı olduğunu vurguladı. Dr. Erbil, “Hastalığın tanısından tedavinin sonuna dek morali yüksek tutmak tedaviye uyumu arttırdığı gibi, tedavinin başarı şansını yükseltir. Dolayısıyla depresif şekilde eve, kabuğa çekilmek yerine profesyonel yardım almaktan kaçınmamalı, eğer var ise mesleği icra etmeye devam etmeli, tedavi sürecinde diyete dikkat etmeli, topluma karışıp aktif olunmalıdır. Kişi gücü yettiğince görevleri yerine getirmeli, hobiler edinmelidir. Çeşitli meditasyon tekniklerinin kişi psikolojisini olumlu etkilediği ve kanser hastalarına bu açıdan yardım ettiği kanıtlanmıştır. Böylece hayata karşı motivasyon yüksek tutularak kaygı ve depresyonun sokacağı kısır döngüden uzaklaşılır” dedi. Toplantıda onkoloji merkezlerindeki sağlık çalışanlarına da yönelik mesleki motivasyon çalışmaları ve psikolojik danışmanlığın konuya bütüncül yaklaşımda çok önemli olduğu üzerinde duruldu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, tedavide en önemli basamağın psikolojik sağlık olduğunu vurgulayarak, bunun için hayatta meşguliyetlerin bulunması gerektiğini, profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerektiğini ve en önemlisi mutluluk veren, pozitif enerji veren kişilerle ve ortamlarda bulunmanın inanılmaz derecede faydalı olduğunu söyledi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kanserde Ruh Sağlığı
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