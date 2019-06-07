DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Uyku Apnesi eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık personeline yönelik “Uyku Apnesi” konulu konferans düzenledi.

Söz konusu konferansa, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, konferansı veren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Karakurt, uyku apnesinin büyük bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, 100 kişiden 5’inde görüldüğünü ve yaşla birlikte görülme sıklığının da arttığını belirtti.

Uyku apnesinin, kişilerin derin uyku ya da REM uykusu halindeyken en az 10 saniye boyunca nefeslerinin kesilmesi olduğunu aktaran Karakurt, insanların sabah yorgun kalkma ve gün boyu uykuya meyilli olmasının uyku apne sendromunun çok önemli bileşenleri olduğunu vurguladı.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUNU ÇÖZECEKSİNİZ”



DETAYLI BİLGİ VERDİ

Türkiye’de şu anda otobüs sürücülerinin uyku testi yapmasının zorunlu olduğunu ifade eden Karakurt, uyku apnesinde insanların öncelikle, otururken veya sinema seyrederken gibi pasif durumlarda uyuduklarını, sonrasında yürürken, iş yerinde çalışırken dahi aktif hareketlerde bile uyuyabildiklerini vurguladı.

Bunun da kesici iş yapan ya da toplu taşımada çalışan kişilerin kendilerini ve sorumlu oldukları insanları riske attığını belirten Karakurt, uykunun genel yapısıyla ilgili detaylı bilgi verdi. Solunum fonksiyon testinin yapıldığı saatlerin (akşam veya sabah) çok farklı sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Karakurt, hastalığın teşhis sürecinde neler yapılması gerektiğini ve testlerde kullanılan cihazların özelliklerini anlattı.

Karakurt, Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık personelinin uyku apnesiyle ilgili sorularını da yanıtladı.

