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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden büyük başarı

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden büyük başarı

04 Haziran 2019 Salı 10:53
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden büyük başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Tıp Programı’nın 2018 yılında verdiği ilk mezunlar, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) elde ettikleri başarılar ile DAÜ’nün gurur kaynağı oldu. 2012 yılında eğitime başlayan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2018 yılında ilk mezunlarını vermiş ve yetiştirdiği donanımlı hekimleri meslek hayatına kazandırmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek hekimlik diploması almaya hak kazanan toplamda 22 DAÜ mezunu arasından 9’u TUS’a katıldı ve DAÜ’nün 5 hekimi farklı branşlarda uzmanlık eğitimi almaya hak kazandı. 1. dönem mezunlarının yerleştiği hastaneler ve uzmanlık branşları şöyle: “Dr. Barış Sarı, Adana Şehir Hastanesi- Ortopedi ve Travmatoloji, Dr. Ayşe Hacılar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi-Radyoloji, Dr. Çisem Çağdaşer, Gazi Üniversitesi Hastanesi- Dahiliye, Dr. Zehra Boracı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi– Acil Tıp, Dr. Bahar Akıntuğ, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Çocuk Hastalıkları.

“Dünyaya Yeniden Gelsem Yine DAÜ’de Okurum”

Başarılı mezun Dr. Barış Sarı şunları söyledi: “2012 Haziran – 2018 Temmuz arasında süren bir Tıp Fakültesi yolculuğum oldu. Tıp okurken her zaman kendimi tıp fakültemizin aile kıvamındaki samimiyeti ve özellikle dekanımızın bize bir anne edasıyla sahip çıkması, benim üzerimde karşılıksız güven hissi uyandırması; tıp eğitimimin üzerinde çok olumlu bir etkisi oldu. Mezuniyet töreninde de söylediğim gibi, dünyaya yeniden gelsem yine tıp okurum ve yine DAÜ’de okurum. Tıp eğitimim boyunca her zaman içimde hasta karşısında başarısız olmama isteğinin verdiği hissiyatla tıp fakültesinde sürekli poliklinikten polikliniğe, asistan abi ve ablaların arkasında, hocaların gözetimi altında koştum. Hiçbir pratik zamanını TUS çalışmak için değerlendirmedim. Hastanede alacağım eğitimi hayatta bir kez alabileceğim, TUS sınavına hazırlanmayı ise hayatta istediğim kadar tekrarlayabileceğim düşüncesindeydim. Özellikle 4. sınıf ve 5. sınıfta programa ekstra olarak iyi anlaştığım asistan abilerin ve ablaların yanında elimden geldiği kadar gönüllü nöbetler tuttum. Bu nöbetler sayesinde bölümleri daha iyi tanıyabilme şansına eriştiğim fikrindeyim. Diğer yandan, TUS’u da bir kenara atmayın. Zamanınızı çok iyi değerlendirin. Hem hastanedeki eğitiminizi hem de TUS çalışma periyotlarınızı aksatmayacak şekilde dengede tutmanızı tavsiye ederim. Hastane eğitimi süresince zamanınızı değerli kullanıp hangi bölüme yatkın olduğunuzu hissederek TUS çalışmanızı tavsiye ederim. Son olarak ise hepimizin gençlik yıllarımızdan geçtiğini de göz önünde bulundurmanızı öneririm. Bu noktada en önemli nokta zamanın değerini bilmek ve iyi kullanmak; gerisi kendiliğinden gelir, her şey çok güzel olacak eminim.”

“İnteraktif Bir Eğitim Süreci Oldu”

Başarılı mezun Dr. Ayşe Hacılar şöyle konuştu: “2012’de DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni kazanmakla başlayan tıp yolculuğum halen devam ediyor. İlk 3 sene temel bilimleri Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde tamamladık. Dersler yönünden çok çalışmayı gerektiren bir süreç geçirsek de Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi eğitim kadrosundaki hocalar ve Marmara Üniversitesi’nden gelen hocalar eşliğinde interaktif bir eğitim süreci oldu. Bu interaktif öğretim metodu da hocalarımızla birebir iletişim kurmayı ve daha sonraki yıllarda hayatın her alanında bize çok yardımcı olacak olan insan ilişkilerimizi geliştirmeyi sağladı. Buradan tüm hocalarıma teşekkür ederim. 2015 yılında klinik bilimler için Marmara Üniversitesi’ne gittiğimizde stajlarda hep aktif rol aldık, ilgi alanımıza giren stajlarda hastanede seçmeli staj yaptık ve ilgi alanlarımızı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. 6.senemiz intörnlük dönemi benim için hem en keyifli hem en yorucu sene oldu. Keyifliydi çünkü primer olarak hasta bakıyorduk, reçete yazıyorduk ve bunu asistan doktorlarla ve uzman doktorlarla karara bağlıyorduk. Hastanedeki iş ortamını daha yakından tanıma fırsatım oldu, iş yerinde çok güzel arkadaşlıklar geliştirdik, ekip halinde çalışınca işlerin daha hızlı yürüdüğünü, birbirimizi kırmayınca daha mutlu bir ortamda çalışabileceğimi gördüm. İntörnlük dönemi mesai saatleri ve nöbetlere bağlı olarak çok yoğun geçtiğinden TUS çalışma süreci bölünebiliyor. Ancak intörnlük döneminde klinik stajlarda kazandığımız beceriler TUS’un klinik sorularını çözümlemede sandığımızdan çok yardımcı oluyor. İnsan görerek, duyarak da beceri kazanıyor ancak birebir hastayla ilgilendiğinde yaptığı şeyler daha iyi akılda kalıyor. O yüzden intörnlüğün klinik stajları bana bu süreçte faydalı oldu. Temel bilimleri hatırlamak için de sürekli tekrar yapmak TUS süreci için önemli. Son olarak üzerimde emeği geçen ailem, öğretmenlerim, arkadaşlarım hepinize sonsuz teşekkürler. Beraber çıktığımız bu yola beraber devam etmeyi dilerim.”

“Hayal Ettiğim Hedefime Ulaştım”

Başarılı mezun Dr. Çisem Çağdaşer şunları söyledi: “2012 yılında fakültemizin ilk öğrencilerinden biri olarak başlayan maceram, 2018 yılında fakültemizin ilk mezunlarından biri olarak devam etti. Fakültenin bitmesiyle daha da zorlu bir süreç olan TUS’a hazırlık süreci başladı. Hayatımın belki de en zor dönemi olarak adlandırabileceğim bu sancılı çalışma dönemi sonucunda fakülteye girdiğim günden beridir hayal ettiğim hedefime ulaşarak Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde Dahiliye Anabilim Dalına yerleşmiş bulunmaktayım.”

“Fakülteme Teşekkür Ederim”

Başarılı mezun Dr. Zehra Boracı şöyle konuştu: “3 yıl Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ardından 3 yıl Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde geçen 6 yıllık tıp eğitimi sonucunda henüz ne istediğime karar verememiştim. Zor ve yorucu bir sürecin ardından, asistanlık eğitimi için karar vermek oldukça zor oldu. Yoğun geçen 6. sınıf TUS için hazırlanmamıza olanak sağlamadı ancak bizleri mesleğe hazırlamada bu son yılımızın önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda kazanmış olduğum Marmara Acil Tıp Anabilim dalında asistanlık eğitimimin 3. ayına başlamış bulunmaktayım. Tüm eğitim sürecimizde yanımızda olan fakültemiz dekanı ve öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunarım”.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ailesi olarak genç hekimlerimizi gönülden kutluyor, uzmanlık eğitimleri ve meslek hayatlarında başarılar diliyoruz” denildi.

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Daü Tıp Fakültesi
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