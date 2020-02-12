DAÜ Dr. Fazil Küçük Tip Fakültesi Öğretim Üyesi yenidoğanda anne sütünün önemi ile ilgili açiklamalarda bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu yenidoğanda anne sütünün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Güzoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Anne Sütü İle Beslenmenin Önemi

Yenidoğan bebekler için en uygun beslenme şekli kendi annesi tarafından emzirilmesidir. Anne sütü bebeklerin beslenmesi için mucizevi özellikler barındırır. İdeal protein, karbonhidrat, yağ, su, vitamin ve demir kaynağı olmasının yanı sıra çok farklı biyolojik faktörler de içerir. Bu biyolojik faktörler sayesinde anne sütü enfeksiyonlara karşı koruyucu etki göstermektedir. Çalışmalarda bu koruyucu etkinin anne sütü alma süresi ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir, yani bebeğin anne sütü alma süresi ne kadar uzun ise koruyucu etki de o ölçüde artmaktadır. Tıbben gereklilik olmadıkça yenidoğanlara anne sütünden başka herhangi bir gıda verilmemelidir. Dünya Sağlık Örgütü de doğumdan sonraki ilk 6 ayda su bile verilmeden sadece anne sütü verilmesini önermektedir. 6. aydan sonra ise anne sütünün tamamlayıcı beslenmeyle beraber 2 yaş ve sonrasına kadar devam edilmesini önermektedir. Doğum sonrası ilk günlerde 2-3 saat ara ile emzirmek gerekirken, sonrasında bebek her istediğinde emzirme sağlanmalıdır. Bebek ağzını açmış, başını sağa sola çevirip aranıyor, yumruğunu-parmaklarını emiyor yada huysuzlanmaya başladıysa acıktığı düşünülüp emzirilmelidir. Bebeğin aç olduğunu düşünmek için ağlanması beklenmemelidir çünkü ağlama geç bir belirtidir.

Bebekler için Anne Sütünün Yararları

Anne sütü antikorlar yönünden oldukça zengindir. Özellikle doğum sonrası ilk 3-5 gün salgılanan ve kolostrum da denilen anne sütünde yüksek miktarda immun globulin A ve antikorlar bulunur. Bunlar bebek için koruyucu bir etki sağlar ve hastalanmasını engeller. Anne sütünün ishal ve gastointestinal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, akut ve kronik orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra uzun dönemde Tip 1, Tip 2 diyabet, obezite, allerji, astım, inflamatuvar barsak hastalıkları ve çocukluk çağı lösemisi gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca anne sütü bebeğin retina ve sinir sistemi gelişimi için gerekli olan uzun zincirli yağ asitlerini içermektedir. Anne sütü ile beslenmenin fiziksel etkileri dışında çocuk ruh sağlığına da pek çok olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.

Anneler için Anne Sütü Vermenin Yararları

Doğum sonrası kanama riskini azaltır, gebelikte alınan kiloların verilmesini kolaylaştırır, stres hormonlarının seviyesini azaltır. Ayrıca uzun dönemde meme kanseri, yumurtalık kanseri, Tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini azalttığı gösterilmiştir.

Emzirme anne ve bebek arasında güçlü bir sevgi bağı kurulmasını sağlar. Başarılı emzirme için, doğumdan sonra en kısa zamanda bebeklerin anneleri ile ten teması sağlanarak emzirilmeye başlaması ideal bir yaklaşımdır. Yeni doğum yapan anneler genellikle anne sütünün az olması ve bebeklerinin doymadığı endişesini taşırlar. Ancak annenin sütü ilk günlerde az olsa bile endişelenmemeli ve sık sık emzirmeye devam edilmelidir. Çünkü emzirdikçe süt miktarı artacaktır.