DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak yürütülen Uluslararası Tıp Programı 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları yemin etti.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahar döneminde 8 farklı ülkeden toplamda 26 mezun veren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin Yemin Töreni, DAÜ Eczacılık Fakültesi açık hava amfisinde gerçekleştirildi.

Törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr.Erdal Özcenk, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Tören, mezunların alana girişi ve müzik dinletisi ile başladı. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları adına konuşan fakülte birincisi Dr. Öykü Zaimoğulları, yola 6 yıl önce büyük bir heyecanla çıktıklarını ifade ederek; yorucu komite ve staj sınavları ile sabahlara kadar tutmuş oldukları nöbetleri geride bıraktıklarını belirtti. Dr. Zaimoğulları, önlerinde sorumlulukla devam ettirecekleri bir meslek hayatı olduğuna dikkat çekerek, fakültedeki arkadaşlarına, ailelere ve fakülte öğretim üyelerine eğitim hayatlarında kendilerine olan destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

“NİTELİKLİ HEKİMLER OLARAK ÇALIŞMA HAYATINA ATILIYORSUNUZ”

Törende konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, fakültenin kurulmasında emeği geçen UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak’a teşekkür etti. Prof. Dr. Gökçora, “Değerli genç hekimler, sevgili meslektaşlarım, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olarak sizleri mezun etmekten büyük mutluluk duyuyorum. 6 yıl boyunca çok çalıştınız. Artık bugünden itibaren tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltebilecek düzeyde nitelikli hekimler olarak çalışma hayatına atılıyorsunuz. Hem bizleri, hem de ailelerinizi çok gururlandırdınız. Sizleri can-ı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

“DAÜ İLE ORTAK BİR GURURU PAYLAŞIYORUZ”



Törende konuşan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz de, Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak’a teşekkür etti. Prof. Dr. Gündüz, “Bugün burada DAÜ ile ortak bir gururu paylaşıyoruz. Bilim, eğitim ve uygulamada öncü ve yenilikçi vizyonu ile her zaman farklı olmuş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak DAÜ ile yürütülen ve bu yıl dördüncü kez mezun veren Uluslararası Ortak Tıp Programı kapsamında eğitimini tamamlayan kıymetli öğrencilerimizin bugün meslek hayatlarına ilk adımlarını atmalarının sevincini paylaşmak bizim için çok kıymetli. Siz değerli mezunlarımızı gönülden kutlarım” şeklinde konuştu.“HEKİMLİK HİZMETİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM”Törende konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, “Değerli mezunlarımız; çok çalıştınız, hak ettiniz ve karşımızdasınız. Sizleri tekrardan kutluyorum. Son dönemde pandemi dolayısıyla hekimlik mesleğinin ne kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşılmıştır. Mesleğiniz pandemiyle mücadele ile başlıyor. Sizlerin başarıları bizleri ve insanlığı daha iyi yerlere taşıyacaktır. Sizleri kutluyorum. Hayatta ve hekimlik hizmetinizde başarılar dilerim” diye konuştu.“SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ”Törende konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, “Sevgili meslektaşlarım, doktorluk mesleği oldukça özveri isteyen, sürekli empati kurmayı gerektiren kutsal bir meslektir. Bir insanı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunun bütün çektiğiniz zorluklara değeceğine şahit olacaksınız. Her birinizin çok iyi birer hekim olduğunuza yürekten inanıyorum. Dünyanın birçok yerinde mesleğinizi icra ederek insanlığa hizmet edeceksiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Hoşçakalın” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, fakülte birincisi Dr. Öykü Zaimoğulları fakülte yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Yemin töreni, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi’nin “Pandemi Sonrası Dünya’da Hekimlik” konulu son ders sunumu ile devam etti. Sunumun ardından törene katılan 11 yeni hekim, Prof. Dr. Nahide Gökçora eşliğinde hekimlik yeminlerini yaptılar ve keplerini attılar. Yemin töreni sonrasında, mezun öğrencileri temsilen DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidanların üzerine 26 mezunun isimleri asıldı.