DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi heyeti Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyaret etti

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Fazıl Benter’i makamında ziyaret etti.

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre pazartesi günü gerçekleşen ziyarette Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi çatısı altında açılacak olan “Klinik ve Uygulama Merkezi Dispanseri” için Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılan katkıya teşekkür edildi.

Ziyarette her iki kurum arasında olası iş birlikleri üzerinde durulurken EVKAF ve DAÜ arasında ilerleyen dönemlerde özellikle eğitim ve araştırma konularında yapılabilecek iş birlikleri konusunda fikir birliğine varıldı.

Ziyaret sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın adına Prof. Dr. Gökçora, Prof. Dr. Benter’e “Klinik ve Uygulama Merkezi Dispanseri”ne yapmış oldukları değerli katkılardan dolayı teşekkür belgesi ile Gazimağusa’nın simgesi olan karga motifli heykel takdiminde bulundu.