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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Beyin Farkındalık Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Beyin Farkındalık Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi. 

19 Mart 2021 Cuma 16:30
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Beyin Farkındalık Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Beyin Farkındalık Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi. 
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, Beyin Farkındalık Haftası’nın halkın ilgisini, farkındalığını ve beyin bilimine desteğini artırmaya yönelik küresel bir kampanya olduğu belirtilerek, oluşturulan grubun birçok ülkeden ortaklarının her Mart ayında kendi toplumlarında etkinliklere ev sahipliği yaptığı bildirildi.
“Beyin Farkındalık Haftası, ‘Dana Alliance for Brain Initiatives (DABI)’ ve European Dana Alliance for the Brain (EDAB) tarafından kuruldu ve ‘Dana Foundation’ tarafından koordine ediliyor” denilen açıklamada, Beyin Farkındalık Haftası’nın 1996’da Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece 160 örgütü içeren mütevazı bir çaba olarak başladığına dikkat çekildi.
Beyin Farkındalık Haftası’nın kuruluşundan bu yana geçen 25 yıl içinde, 117 ülkede 7 bin 300’den fazla ortağın katılımını içeren küresel bir eğitim girişimine dönüştüğü ve on binlerce etkinlik düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu yılki etkinliklerin 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlendiği bildirildi.
Bu yıl ortaklığa kabul edilen DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin Kuzey Kıbrıs’taki ilk beyin farkındalık etkinliğini düzenlediği vurgulanan açıklamada, bu etkinlikle ilgili bilgilerin, diğer tüm ülkelerin etkinlikleri ile birlikte grubun web sayfasında yer aldığı belirtildi.

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Bu yılki etkinlikte çocukların ‘Beyin ne işe yarar?’ konulu resimler çizdiği ve beyinle ilgili merak ettikleri soruları ilettikleri kaydedilen açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile ülkedeki tüm ana sınıf ve ilkokul eğitimi çağındaki çocuklar ile etkinliğin paylaşıldığı ifade edildi. 
Açıklamada, ülkenin dört bir yanından yaşları 5 ile 11 arasında değişen 240 çocuğun resimlerinden oluşan serginin açılışının yarın saat 10.00’da yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, serginin aşağıda belirtilen adreslerden izlenebileceği kaydedildi.
https://medicine.emu.edu.tr/tr/projeler-ve-arastirmalar/beyin-farkindalik-haftasi ve https://www.facebook.com/dautip/  
 

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Son Güncelleme: 19.03.2021 17:42
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