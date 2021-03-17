DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çevrimiçi seminer düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi “Pandemi Döneminde Dünyada Tıp Eğitimi (Global Medical Education During the Covid-19 Pandemic)” konulu sunum yaptı.

Açıklamaya göre 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri dolayısıyla, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi cumartesi günü 1. Beyin Farkındalığı Haftası kapsamında çevrim içi resim sergisi gerçekleştirecek. Saat 10.00’da açılışı gerçekleştirilecek olan resim sergisi fakültenin sayfası https://medicine.emu.edu.tr/en adresinden izlenebilecek.



Pazartesi gerçekleştirilen seminer öncesinde konuşan Prof. Dr. Nahide Gökçora, “Misyonumuz, tıp uygulamasında mükemmelliğe ve tıp biliminin ilerlemesine güçlü bir bağlılığı olan yüksek nitelikli, örnek doktorlar yetiştirmektir. Mezunlarımızın en yüksek etik ve analitik standartları sergileyerek, en ileri teknolojiyi günlük uygulamalarında benimseyerek, halk sağlığı çözümlerine öncülük etmelerini bekliyoruz” dedi.Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi de sunumunda, 21. yüzyılın globalleşen dünyasında ülkeler arasında sınırların kalmadığını ve hastalıkların da hızlıca yayılabileceğini belirterek, son bir yıldır dünyanın bunu tecrübe ettiğini vurguladı.Dünyanın pandemiye hazır olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Elçi, vaka sayılarının da bunu ispatladığını aktardı. Elçi, yeni model tıp eğitiminin insan sağlığının korunmasına, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine odaklanması gerektiğini vurguladı.