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“DAÜ dosyası komitede!”

Çavuşoğlu: YÖDAK’ın DAÜ dosyasını hasıraltı etmedik. 5 kişilik komite rapor hazırlıyor…

“DAÜ dosyası komitede!”

Çavuşoğlu: YÖDAK’ın DAÜ dosyasını hasıraltı etmedik. 5 kişilik komite rapor hazırlıyor…

29 Ağustos 2019 Perşembe 07:57
“DAÜ dosyası komitede!”

KIBRIS MANŞET – ÖZEL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu YÖDAK ve DAÜ dosyası konusunda duyarsız olmadıklarını, gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve 5 kişiden oluşan müfettişyer komitesinin kararını beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu dün Radyo Vatan’da Levent Özadam’ın sorularını yanıtladı. YÖDAK Başkanı ve kurul üyelerinin arasında yaşanan sorunlara da değinen Çavuşoğlu, YÖDAK’ın görevinin üniversitelerin önünü açmak olduğunu, eğer tartışmalar devam ederse müdahale etmekten çekinmeyeceğini belirtti.

Yeni eğitim yılının ilk günlerinde okullarda öğretmen sıkıntısının da yaşanacağını söyleyen Çavuşoğlu, bunun sorumlusunun bakanlığın olmadığını, öğretmen sınavlarını geç başlatan Kamu Hizmeti Komisyonu olduğunu ifade ederek, bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, eğitimde ikinci işe müsamaha etmeyeceklerini de belirterek bakanlığı döneminde bu konuda bir takım çalışmaları olacağı ve bunun için özel bir komite kurulduğunu belirtirken Devlet Tiyatroları binası konusunda da ilk etapta yeni binanın karkası için yerel bütçeden kaynak yaratacaklarını söyledi.

Levent ÖZADAM'ın  yazısı için TIKLAYINIZ!

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